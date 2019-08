Zvijezda 'Kostiju': Roditelji su mi kupili Yuga, mrzio sam ga...

David Boreanaz (50), zvijezda serija 'Buffy, ubojica vampira' i 'Kosti' nedavno je posjetio Beograd prilikom snimanja treće sezone serije 'SEAL Team'. Poznati glumac u Srbiji je boravio nešto više od dva tjedna, a po njegovom Instagram profilu moglo bi se zaključiti kako je uživao u snimanju i otkrivanju države koju nikad prije nije posjetio.

Foto: Instagram

- Iako mi s mamine strane imam češke i slovačke korijene, a s tatine talijanske, ovo je prvi put da sam došao na ove prostore. Volio bih posjetiti i Hrvatsku, čuo sam da je divna - izjavio je Boreanaz za Gloriu. U dva tjedna snimanja na visokim temperaturama, David je uživao u čarima Beograda, a posebno ga je oduševio Yugo koji je ujedno bio i njegov prvi automobil.

- Kad sam ga ugledao na cesti, nisam mogao vjerovati. Pa, to je moj prvi auto. Roditelji su mi ga kupili dok sam išao u srednju školu. Bio je užasan, prosvjedovao sam zašto su mi baš njega kupili, ali mama je rekla da je dovoljno dobar da me doveze do škole, a ako ga ne želim mogu ići autobusom. Najveća je ironija u tome što ga je, godinama kasnije, moj otac prodao bez problema. Čak mu je kupac rekao da je to najbolja vrijednost za nova - govori glumac.

Foto: Instagram

David u seriji glumi vojnika Jamesa te predvodi glumačku postavu koju čine Max Thieriot (30), Neil Brown Jr. (39) i AJ Buckley (42).

- James je pravi alfa mužjak, vojnik koji pomiče granice u poslu i izvan njega, prilično usamljen u stvarnom životu, a jedino gdje se osjeća sigurnim je posao - objašnjava američki glumac koji ulogom vojnika želi poslati malo drugačiju poruku.

- Serijom možemo samo zagrebati po površini svega onoga što vojnici uistinu rade. Nama je lako na setu viknuti ‘rez’, mi ne moramo prolaziti kroz ono što oni prolaze, a to je povratak iz rata u stvaran život i društvo koje ih najčešće ne razumije... - dodaje David koji je svoju glumačku karijeru započeo još 1992. godine ulogom Angela u seriji 'Buffy, ubojica vampira'. Do tog trenutka David je prošao mnogo audicija kako bi uspio u svojim naumima, a ne rijetko se sjeti svojih glumačkih početaka koji nisu bili nimalo jednostavni.

Foto: Instagram

- Grozno je kada dođete u studio znajući da će čuvar na ulazu vjerojatno biti jedina osoba s kojom će vas taj dan htjeti pozdraviti. To iskustvo me nije slomilo, već očvrsnulo. Zato sam skroman, prizemljen i zahvalan na svemu što imam danas - izjavio je.

Boreanaz je u braku s bivšom Playboyevom zečicom Jaime Bergman (43) te imaju dvoje djece, sina Jadena (17) i kći Bardot (9), a glumac je otvoreno dao do znanja kako mu nije bitno ako djeca ne krenu njegovim stopama.

- Ne želim ih opterećivati da krenu mojim stopama, želim da rade u životu ono što oni doista žele. Na primjer, čini mi se da će sin biti odličan poslovni čovjek, svakome može svašta prodati. Kći je pak zaljubljena u konje i jahanje - zaključio je.

