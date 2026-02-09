Obavijesti

Show

Komentari 2
KONCERT U KAZALIŠTU

Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev u Kerempuhu će pjevati u čast našim glazbenim divama

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev u Kerempuhu će pjevati u čast našim glazbenim divama
4
Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

Splitska glumica Ana Uršula Najev u zagrebačkom će kazalištu nastupiti 12. veljače

Admiral

"Najljepše pjesme hrvatskih diva Tereze, Gabi, Josipe, Radojke, Meri..." naziv je koncerta koji će glumica Ana Uršula Najev imati 12. veljače u zagrebačkom Satiričkom kazalištu Kerempuh. Publika ju najviše pamti po ulogama u hrvatskim serijama, a Splićanka sve više uživa kao pjevačica.

- Jako sam uzbuđena zbog koncerta u Kerempuhu. Kao glumici, kazališne daske ipak su mi najdraža pozornica, a u kombinaciji s ovim divnim repertoarom, sigurna sam da nas čeka večer za pamćenje - izjavila je Ana Uršula Najev.

Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

Koncertna večer u jednom od najpopularnijih domaćih kazališta organizirana će biti u čast najljepšim pjesmama hrvatskih glazbenih diva - Tereze Kesovije, Gabi Novak, Josipe Lisac, Radojke Šverko, Meri Cetinić i drugih - "žena koje nisu samo imena nego institucije".

- Iza svake od ovih žena stoji priča o upornosti i snazi, ne samo na pozornici nego i u životu. Tereza, Gabi, Josipa, Radojka i Meri prošle su kroz vlastite oluje, boreći se s izazovima karijere, privatnog života i vremena u kojem su stvarale, a opet su ostale vjerne sebi i svojoj umjetnosti - rekli su organizatori.

NOVA 'ULOGA' Mnogi je znaju s malih ekrana, ali Ana Uršula Najev sada će pokazati i svoj glazbeni talent
Mnogi je znaju s malih ekrana, ali Ana Uršula Najev sada će pokazati i svoj glazbeni talent

Projekt "Najljepše pjesme hrvatskih diva Tereze, Gabi, Josipe, Radojke, Meri..." razvijao se tiho, a premijerno je izveden prošlog rujna na splitskom kazališnom festivalu Teatar uz more, gdje je već prvom rasprodanom večeri izazvao snažan emotivni odjek.

- Kroz bezvremenske pjesme slavimo bezvremenske žene koje su ostavile neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi i kulturi, ali i ono najvažnije: slavimo ljubav kao najsnažniju pokretačku silu - rekla je glumica.

storyeditor/2026-02-08/PXL_300126_145624123.jpg
storyeditor/2026-02-08/PXL_300126_145624123.jpg | Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Zagrebački koncert u Kerempuhu ujedno označava službeni početak istoimene turneje, koja se nastavlja tijekom veljače i ožujka, a slijede nastupi u Splitu (Lora, 19. veljače), Šibeniku (HNK, 28. veljače), Makarskoj (Apfel Arena, 7. ožujka) i Rijeci (HKD na Sušaku, 26. ožujka). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Nova pjesma Krankšvestera: Neki imaju fritulu, a oni publici nude svoju ‘Krempitu’
UOČI ŠVESTEROVA

Nova pjesma Krankšvestera: Neki imaju fritulu, a oni publici nude svoju ‘Krempitu’

U zagrebačkom klubu Boogaloo imaju dva koncerta, 27. i 28. veljače
BluVinil svirkom na prepunom koncertu u Zagrebu predstavio album i najavio velike stvari
KONCERT ZA PAMĆENJE

BluVinil svirkom na prepunom koncertu u Zagrebu predstavio album i najavio velike stvari

Šibenski pop rock bend BluVinil sinoćnjim je fantastičnim nastupom u prepunom zagrebačkom Boogaloo klubu proveo kroz svoj mediteranski rock i novi album “Carstvo Mediterana”

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026