Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev u Kerempuhu će pjevati u čast našim glazbenim divama

"Najljepše pjesme hrvatskih diva Tereze, Gabi, Josipe, Radojke, Meri..." naziv je koncerta koji će glumica Ana Uršula Najev imati 12. veljače u zagrebačkom Satiričkom kazalištu Kerempuh. Publika ju najviše pamti po ulogama u hrvatskim serijama, a Splićanka sve više uživa kao pjevačica.

- Jako sam uzbuđena zbog koncerta u Kerempuhu. Kao glumici, kazališne daske ipak su mi najdraža pozornica, a u kombinaciji s ovim divnim repertoarom, sigurna sam da nas čeka večer za pamćenje - izjavila je Ana Uršula Najev.

Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

Koncertna večer u jednom od najpopularnijih domaćih kazališta organizirana će biti u čast najljepšim pjesmama hrvatskih glazbenih diva - Tereze Kesovije, Gabi Novak, Josipe Lisac, Radojke Šverko, Meri Cetinić i drugih - "žena koje nisu samo imena nego institucije".

- Iza svake od ovih žena stoji priča o upornosti i snazi, ne samo na pozornici nego i u životu. Tereza, Gabi, Josipa, Radojka i Meri prošle su kroz vlastite oluje, boreći se s izazovima karijere, privatnog života i vremena u kojem su stvarale, a opet su ostale vjerne sebi i svojoj umjetnosti - rekli su organizatori.

Projekt "Najljepše pjesme hrvatskih diva Tereze, Gabi, Josipe, Radojke, Meri..." razvijao se tiho, a premijerno je izveden prošlog rujna na splitskom kazališnom festivalu Teatar uz more, gdje je već prvom rasprodanom večeri izazvao snažan emotivni odjek.

- Kroz bezvremenske pjesme slavimo bezvremenske žene koje su ostavile neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi i kulturi, ali i ono najvažnije: slavimo ljubav kao najsnažniju pokretačku silu - rekla je glumica.

storyeditor/2026-02-08/PXL_300126_145624123.jpg | Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Zagrebački koncert u Kerempuhu ujedno označava službeni početak istoimene turneje, koja se nastavlja tijekom veljače i ožujka, a slijede nastupi u Splitu (Lora, 19. veljače), Šibeniku (HNK, 28. veljače), Makarskoj (Apfel Arena, 7. ožujka) i Rijeci (HKD na Sušaku, 26. ožujka).