Zvijezda 'Kumova' opet ljubi? Prisne fotke s misterioznim mladićem potaknule šuškanja

Tko je bradati muškarac s kojim se pojavila Ana Uršula Najev? Pitanje je koje se nametnulo nakon što su na Instagramu osvanule fotografije glumice u društvu nepoznatog mladića. Pratitelji su odmah krenuli s komentarima i nagađanjima, a među najčešćima je bilo je li riječ o novom partneru.

Najev nije otkrila identitet osobe s fotografija niti je reagirala na brojne upite ispod objava. Prošle godine bila je u vezi s bosanskohercegovačkim glazbenikom Farisom Pinjom. Njihovu vezu u javnosti je prvi otkrila fotografija sa zagrebačkog Adventa krajem 2023. godine.

U prosincu su prekinuli, a Pinjo se tad iselio iz njihova zajedničkog stana u Zagrebu. U lipnju je oženio Aminu Kajtaz (28), plivačicu i bivšu Miss sporta Hrvatske. Kajtaz je nastupila na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, a dolazi iz sportske obitelji. Otac Sead bio je nogometaš, majka Maja plivačica.

Foto: Instagram