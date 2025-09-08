Obavijesti

Show

Komentari 0
MISTERIJ S LJETOVANJA

Zvijezda 'Kumova' opet ljubi? Prisne fotke s misterioznim mladićem potaknule šuškanja

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Zvijezda 'Kumova' opet ljubi? Prisne fotke s misterioznim mladićem potaknule šuškanja
5
Foto: Instagram

Ana Uršula Najev podijelila je niz fotografija s ljetovanja, a među njima najviše pažnje privukle su one na kojima je u društvu bradatog muškarca

Tko je bradati muškarac s kojim se pojavila Ana Uršula Najev? Pitanje je koje se nametnulo nakon što su na Instagramu osvanule fotografije glumice u društvu nepoznatog mladića. Pratitelji su odmah krenuli s komentarima i nagađanjima, a među najčešćima je bilo je li riječ o novom partneru.

'BILA JE TO ČAST' Ana Uršula Najev zapjevala na vjenčanju kolega iz 'Kumova': Objavila je i snimku izvedbe
Ana Uršula Najev zapjevala na vjenčanju kolega iz 'Kumova': Objavila je i snimku izvedbe

Najev nije otkrila identitet osobe s fotografija niti je reagirala na brojne upite ispod objava. Prošle godine bila je u vezi s bosanskohercegovačkim glazbenikom Farisom Pinjom. Njihovu vezu u javnosti je prvi otkrila fotografija sa zagrebačkog Adventa krajem 2023. godine.

Zagreb: Poznati na modnoj reviji Ivice Skoke
Zagreb: Poznati na modnoj reviji Ivice Skoke | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

U prosincu su prekinuli, a Pinjo se tad iselio iz njihova zajedničkog stana u Zagrebu. U lipnju je oženio Aminu Kajtaz (28), plivačicu i bivšu Miss sporta Hrvatske. Kajtaz je nastupila na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, a dolazi iz sportske obitelji. Otac Sead bio je nogometaš, majka Maja plivačica.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte koliko se Žanamari promijenila: 'Nikad nisam imala problema s kompleksima...'
NAPUNILA JE 44 GODINE

Pogledajte koliko se Žanamari promijenila: 'Nikad nisam imala problema s kompleksima...'

Žanamari Perčić slavi 44. rođendan, a povodom toga donosimo galeriju koja otkriva njezin put. Od prvih nastupa i pobjede u Hrvatskom idolu, preko hitova i transformacija, do današnjeg izgleda kojim oduševljava obožavatelje
FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!
JESTE LI ZNALI?

FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!

Glumili su svakakve likove, neki su bili jako zbunjeni, drugi nisu bili baš najpametniji, a neki su, baš kao i oni - bili potpuni genijalci! Ali nisu samo glumci na ovoj listi, ima modela, glazbenica...
FOTO Guza opet u prvom planu! Celzijusi rastu, Nives je 'užarila' mreže u zebrastom mini bikiniju
VRUĆE IZDANJE

FOTO Guza opet u prvom planu! Celzijusi rastu, Nives je 'užarila' mreže u zebrastom mini bikiniju

Pjevačica je pokazala zavidnu figuru na jahti kod Vrsara. Inače, Celzijus se se redovito pohvali na svom Instagram profilu fotkama gdje pažnju plijeni u badićima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025