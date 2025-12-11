Zvijezda 'Kumova' otkrila kakve joj bizarne poruke šalju fanovi

Ana Uršula Najev gledateljima je godinama poznata kao doktorica Luca iz 'Kumova', pa nije iznenađenje što joj se ljudi javljaju kao nekome tko im je blizak. Uz ulogu koja je prati gdje god se pojavi, stižu joj i razne poruke. Neke tople i simpatične, a neke toliko neobične da ih, kako kaže, ne bi mogla ni zamisliti.

- Jedno vrijeme sam imala ideju napraviti kazališnu predstavu samo od tih poruka, to je fantastično. Bilo je dosta bizarnih stvari, ono od toga da pošaljem slike stopala. Bio je jedan čovjek koji mi je svaki dan pisao poruke o tome kako ja imam lijepe ruke. Kakve ruke, druže, nokti kao da u rudniku radim - rekla je glumica za In magazin.

Uloga Luce donijela joj je i niz smiješnih susreta, posebno s bakama koje joj nerijetko traže medicinski savjet.

- Pa mi se žale na tegobe: te ova ima giht, te ova ima ovo, te ova ima ono. U jednom trenutku sam čak počela i dati tu i tamo koji savjet jer mi je bilo to lakše nego objasniti da ja zapravo nisam doktorica. Kako sam, Bogu hvala, završila zdravstvenu školu, ajde - imam neko predznanje - prisjetila se Ana Uršula.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

'Kumove' ne prepušta ni kad je u rodnom Splitu.

- Jako volim pogledati Kumove s bakom i didom, oni to naravno prate. Ono, kako im nedostajem, onda kažu: 'Ajde bar da te vidimo na televiziji'. I meni je zapravo jako fora gledati njih kako gledaju i njihove reakcije i ono… lijepo je, lijepo je vidjeti da si nekako tu u istom boravku s bakom i didom, iako nisi tu fizički - priznala je.

Foto: Instagram

Iako stalno putuje na relaciji Zagreb–Split, njezin mir je na istoj adresi.

- Najveći mi je mir u mom stanu u Splitu, na balkonu s pogledom na Marjan i Kaštelanski zaljev. Na tom balkonu sam ono… završila osnovnu školu, srednju školu, fakultet, napravila diplomski, napravila magistarski. Taj balkon mi je strašna inspiracija. Na njemu uvijek nešto ili napišem ili samo slušam glazbu, predivan je zalazak sunca - rekla je Ana Uršula Najev.