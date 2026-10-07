Zvijezda 'Kumova' otkrila što ju je naučio nesretan skok u more

Mlada glumica Nika Barišić proslavila se ulogom Lare Gotovac u hit seriji Nove TV 'Kumovi', a sada je u intervjuu za In Magazin otkrila je li ostvarila sve svoje snove, kakvu budućnost zamišlja uz partnera Svena te kako ju je jedna nesreća naučila da se životu ipak ne treba previše žuriti. Iza Nike su i kazališne uloge, sinkronizacije i drugi projekti, a glumica tvrdi da je upravo o tome svemu maštala kao mala.

- Ta Nika, ja mislim, ima puno manje samopouzdanja nego što sam mislila da ću izgraditi kroz sve ove godine otkad sam počela snimati. Razigrana je, voli sve i sve joj je fascinantno. Mislim da je uopće nisam izgubila - rekla je.

Foto: Instagram

Zvijezda 'Kumova' već tri godine ljubi optometrista Svena kojega je upoznala sasvim slučajno na otoku Braču.

- Ne znam uopće gdje bih krenula. Vjerojatno bi on to rekao i za mene i mislim da je to normalno kad s nekim živiš i provodiš toliko vremena. Mislim da, čak i kada bih živjela s nekim idealom kojeg sam zamislila kao savršenog životnog partnera, i tu bi se pokazalo užasno puno stvari koje bi mi smetale - otkrila je.

Nika je zbog nesreće prilikom skoka u more završila sa slomljenom fibulom, a tvrdi kako ju je upravo ta nesreća naučila da u životu ne treba žuriti.

- Mislim da sam bila užasno nestrpljiva prije nego što mi se dogodila ta nesreća. Onda, kada se to dogodilo i kada sam morala dva mjeseca ležati doma i ništa drugo ne raditi, naučila sam biti strpljiva i pomiriti se sa sudbinom. Mislim, nije to najgora stvar koja se čovjeku može dogoditi. Slomila sam nogu kao i svaki drugi čovjek, ali mene je to, pogotovo zbog mog nestrpljenja, izgradilo - istaknula je.