Zvijezda 'Kumova' samo za Cafe utjelovila legendarnu Louise Brooks: 'Više ne trčim ni za čim'

Dok Dariju Lorenci Flatz publika danas najviše prepoznaje kroz Jadranku iz 'Kumova', glumica iza sebe ima bogatu karijeru dugu već 25 godina - obilježenu kazalištem i filmom. Veliki jubilej i ulazak u novo desetljeće slavi u velikom stilu, monodramom 'Ja, glumica', a za Cafe se transformirala u zvijezdu nijemog filma Louise Brooks.

Govorila je o bogatoj karijeri, brizi o vlastitu tijelu i duhu, nesigurnostima te majčinstvu bez uljepšavanja. Pogledali smo Netflixovu seriju 'The Boroughs'. Mnogi je uspoređuju sa serijom 'Stranger Things', ali s umirovljenicima.

Foto: Netflix

A donosimo i kako je 'Opsesija', bez velikih zvijezda, postala najisplativiji horor godine. Nakon što 'Kumovi' Nove TV idu na ljetni odmor do nove jesenske sheme, na male ekrane stigle su poneke povratničke turske serije, a od 9. lipnja tu je i nova poslastica 'Nasljednik'.

Foto: NOVA TV

Legendarna Alka Vuica 8. lipnja puni 65. rođendan. Za Cafe je otkrila kako će ga proslaviti, a uskoro stiže i prvi unuk. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming.