Glumicu Mariju Karan (39), koja se u subotu u centru Beograda sukobila sa svojim dečkom Vladanom Balabanom, saslušali su danas u državnom odvjetništvu u Beogradu. Iz odvjetništva su potvrdili da je zvijezda 'Larinog izbora' detaljno opisala incident, piše Kurir.

- Izjavila je da nema razloga niti želi kazneno prijaviti imenovanog - priopćili su iz državnog odvjetništva, koje je nakon nabavljanja izvještaja policije, saslušanja svjedoka i uvida u snimke nadzornih kamera donijelo odluku kako ne postoji zakonska osnova za pokretanje kaznenog postupka.

- Naime, u predmetnom događaju došlo je do svađe između lica koja su u emotivnoj vezi te je došlo samo do verbalne rasprave među njima, a ne i do ozljeđivanja, s obzirom da je Marija Karan izjavila da je ozljede koje su utvrđene u Urgentnom centru zadobila prilikom pada te kako ni ranije nigdje nisu registrirane prijave za nasilje među ovim licima, nema elemenata kaznenog djela nasilja u obitelji - priopćili su.

Također, prilikom ovog incidenta nije došlo do težeg remećenja javnog reda i mira te se nisu ostvarila ni obilježja kaznenog djela nasilničkog ponašanja, već se eventualno radi o kaznenom djelu za koje se prijava poduzima po privatnoj tužbi.