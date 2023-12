Zvijezda 'Malcolma u sredini' je priznala: 'Nikad nisam popio ni kap alkohola, samo sam radio'

Zvijezda hit serije 'Malcolm u sredini' Frankie Muniz (38) bio je gost u podcastu 'Breakdown' gdje je priznao kako nikad nije popio kap alkohola.

'Nikad nisam vidio drogiranje, držao sam se podalje'

Iako je bio popularan, glumac je otkrio kako nikad nije bio jedan od onih koji se zabavljao uz alkohol.

- Kada sam imao 15, 16 godina, osjećao sam se kao da sam puno stariji. Toliko sam toga doživio u usporedbi s većinom 16-godišnjaka, ali iako sam radio u zabavnoj industriji, nikad nisam vidio drogiranje, niti bilo što od toga. Nekako sam se držao podalje - ispričao je.

Dodao je kako u njegovoj obitelji svi piju radi 'zabave' te kako se trudio izbjegavati holivudske zabave i samo obavljao posao.

S 18 godina odbio je alkohol

Kasnije je ispričao kako je s 18 godina došao u prvi doticaj s alkoholom. Odbio je alkohol, a zbog toga je doživio negativne komentare.

- Uvijek sam mislio kako je čudno da ljudi tako snažno reagiraju na to da ne pijem. Koga briga? Nije me briga što ti radiš. Zašto ti je toliko stalo do mene? Ne znam jesam li donio svjesnu odluku, ali jednostavno sam zadržao stav da nikada neću piti - ispričao je.

Podsjetimo, američkog glumca je televizijska serija 'Malcolm u sredini' proslavila te je postao jednim od najpoznatijih dječjih glumaca. Međutim, nedugo nakon završetka serije, Muniz se povukao iz glume te se počeo baviti vožnjom trkaćih automobila.

Frankie je otkrio kako ga je pauza od glume u to vrijeme spasila od 'prokletstva' dječjih zvijezda u Hollywoodu.