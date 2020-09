Zvijezda 'Malcolma u sredini' postat će tata: Rekli su nam da imamo vrlo male šanse za bebu

<p>Glumac iz serije 'Malcolm u sredini', <strong>Frankie Muniz </strong>(34) otkrio je preko videa koji je objavio na YouTubeu kako će postati tata. Njegova supruga <strong>Paige Price</strong> je trudna, a Frankie je bio presretan kad je govorio da su njegov budući sin ili kćer pravo blago, ali i kako su ga vijesti iznenadile. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Frankie i Paige objavili da iščekuju bebu </strong></p><p>Par je u videu zaplesao, ali i ispričao ukratko kroz što su sve prošli. </p><p>- U protekle četiri i pol godine, Paige i ja prošli smo zajedno kroz svakakve nevjerojatne stvari. Proputovali smo svijet... I dalje vjerujemo da su male stvari koje se događaju između velikih one koje nas najviše uveseljavaju, ništa se ne može usporediti s tim kada po prvi put čuješ otkucaje srca svoje bebe - ispričao je i nastavio: </p><p>- Te sekunde kad sam čuo otkucaje, sve se posložilo. Počeo sam izgovarati imena za djecu i poslove kojima se može baviti. </p><p>Nakon što se našalio i dodirivao svoj trbuh, supruga Paige je izvukla fotografije s ultrazvuka i podijelila ih s javnosti.</p><p>Paige je zatim rekla: </p><p>- Kad smo saznali da sam u drugom stanju, nismo mogli vjerovati. Znali smo da to želimo, ali rekli su nam da nam šanse za bebu baš i nisu najizglednije. Sa svakim odlaskom kod doktora sam se sve manje i manje osjećala kao žena. </p><p>Par se zaručio krajem 2018., a vjenčali su se u veljači prošle godine. Frankie je rekao da je svaki trenutak dana vjenčanja bio prekrasan. </p><p>- Od trenutka kad smo se prvi put probudili zajedno, preko popunjavanja planera za vjenčanje do hodanje prema oltaru s mojom najboljom prijateljicom... Sve je jednostavno bilo baš onako kako smo htjeli - rekao je. </p><p> </p><p> </p><p> </p>