Zvijezda NCIS-a se zaručila za djevojku: Krile su od javnosti...

Holivudska glumica Maria Bello (52), najpoznatija po ulozi Jack Sloane u kriminalističkoj seriji Navy CIS, zaručena je za francusku kuharicu Dominique Crenn (55), piše Page Six.

- Jako smo sretne, s obzirom na to da smo zaručene. Jako je zabavno biti u Hollywoodu i raditi ono što radiš već godinama, ali uz ljubav svog života. Napokon sam odrasla dovoljno da se mogu udati - rekla je Maria. Zaručile su se prije Božića, ali su to dosad krile od javnosti.

Prije šest godina šokirala je javnost otvorenim pismom gdje je priznala da je zaljubljena u ženu. Tad se najviše bojala kako će reagirati njezin tada 12-godišnji sin. Nakon što joj je rekao: 'Mama, ljubav je ljubav, bez obzira na to što si', napisala je na tu temu i knjigu, o svojoj, kako kaže, složnoj i skladnoj modernoj obitelji.

- Htjela sam dekonstruirati etikete, ponosim se time i dalje inspiriram ljude. Osjećaj je dobar. Prije se nije govorilo o fluidnosti, rodu, seksualnosti, to je bilo 2013. godine, govorila sam bez etiketa. Danas je to sveprisutno - rekla je glumica svojedobno za IN magazin.

Prije nego je shvatila da je privlače žene, glumica je bila u vezi s Danom McDermottom, s kojim ima i sina Jacksona, a potom s Clare Munn.

