Zvijezda novog Baywatcha prošetala Dubrovnikom! Bujna Brooks Nader uživa u Hrvatskoj

Američka manekenka i glumica Brooks Nader pauzu od snimanja novog Baywatcha iskoristila je za uživanje u Dubrovniku. Iako na svom Instagramu nije otkrila lokaciju, iz objavljenih fotografija jasno je da se nalazi u našem biseru Jadrana, gdje joj je za oko posebno zapela katedrala sv. Vlaha.

Foto: Instagram

Osim katedrale, Brooks je fotkala i jednu ulicu unutar zidina, a izgleda da je do Dubrovnika stigla na jahti.

Foto: Instagram

Nije poznato gdje je još bila ili planira ići, ali očito je da joj se Dubrovnik svidio, barem ako je suditi po fotografijama koje je objavila na Instagram Story.

Foto: Instagram

Podsjetimo, atraktivna manekenka često se voli fotkati u izazovnim golišavim izdanjima, a uskoro ćemo Nader redovito gledati u badiću budući da je dobila jednu od glavnih uloga u Baywatchu koja se na mreži Fox očekuje u sezoni 2026./2027.