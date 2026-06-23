BUJNA SPASITELJICA FOTO Brooks Nader zavodi u Baywatch badiću: Svi jedva čekaju gledati kako trči plažom

Novom snimkom u badiću Brooks je zapalila društvene mreže te je dala mali uvid u ono što gledatelje očekuje u novim nastavcima popularne serije Baywatch čija je premjera zakazana za početak iduće godine...Do tada preostaje pratiti Brooks na društvenim mrežama i nadati se novim golišavim sadržajima