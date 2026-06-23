FOTO Brooks Nader zavodi u Baywatch badiću: Svi jedva čekaju gledati kako trči plažom

Novom snimkom u badiću Brooks je zapalila društvene mreže te je dala mali uvid u ono što gledatelje očekuje u novim nastavcima popularne serije Baywatch čija je premjera zakazana za početak iduće godine...Do tada preostaje pratiti Brooks na društvenim mrežama i nadati se novim golišavim sadržajima
Poznata američka manekenka još je jednom pokazala atribute u kupaćem kostimu.
| Foto: instagram
Poznata američka manekenka još je jednom pokazala atribute u kupaćem kostimu. |
Foto: instagram
Poznata američka manekenka još je jednom pokazala atribute u kupaćem kostimu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Uskoro ćemo Brooks Nader redovito gledati u badiću budući da je dobila jednu od glavnih uloga u Baywatchu koja se na mreži Fox očekuje u sezoni 2026./2027.
| Foto: instagram
Foto instagram
Glumit će Selene, opisanu kao kapetanicu spasilaca na plaži Zuma.
| Foto: instagram
Foto instagram
Brooks do tada potiče maštu pratitelja i najavljuje što ih očekuje u seriji...
| Foto: instagram
Nedavno je Brooks pozirala u bikiniju kod bazena.
| Foto: instagram
Istaknula je i Baywatch kapu, u jeku snimanja nove sezone.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Prije toga u Italiji je snimala zavodljivu rekalmu, također u badiću...
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Privukla je ranije pažnju objavama s odmora na plaži, gdje je uživala u sunčanim danima.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Brooks redovito dijeli atraktivne fotke, a kako dolazi ljeto, vjerojatno ćemo je imati priliku i češće gledati u izazovnim izdanjima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Brooks je nedavno otvoreno progovorila o odluci da ukloni filere iz usana, priznajući kako se nakon tog zahvata ponovno osjeća kao 'stara ona'
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto SANC, AMCO, SCLA
Čini se da je za Brooks ovo razdoblje povratka prirodnijem izgledu
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto NINO, LELE
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Yara Nardi
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram