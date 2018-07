Zvijezda realityja 'Opaka tuna' iznenada je umrla u 29. godini

Zvijezda reality emisije National Geographica 'Wicked Tuna' ('Opaka tuna') Nicholas 'Duffy' Fudge preminuo je prošli tjedan u 29. godini života. Uzrok smrti još nije poznat.

Fudger je poznat po sudjelovanju u ovom realityju, kao i njegovom spin offu 'Outer Banks', showu u kojem su profesionalni ribari poput Fudgea koncentrirani isključivo na potragu i lov vrlo vrijedne 'plave tune' iz Atlantika. Iz National Geographica su pustili službeno priopćenje u kojem potvrđuju Nickovu smrt i navode kako ih je rastužila i iznenadila vijest o tragičnom gubitku jednog od natjecatelja, koji je bio i prvi časnik na 'Captain Tyler McLaughlin' ribarici prilagođenoj za lov tuna.

Naime u Gloucesteru, državi Massachusetts, postoji posebna skupina ribara, lovca na tune, koja već generacijama plovi tim vodama tragajući za vrijednom plavoperajnom tunom - čija cijena zna doseći i vrtoglavih 20 tisuća dolara (oko 126 tisuća kuna).

Fudge was the first mate on Capt. Tyler McLaughlin's fishing vessel, Pinwheel. He also appeared on a spinoff series, 'Wicked Tuna: Outer Banks' – He began tuna fishing as a child with his father and grandfather https://t.co/OxW7CWPbuR — Hollywood Reporter (@THR) July 24, 2018

U dokumentarnom serijalu 'Opaka tuna' gledatelji prate živote nekolicine ribara koji daju sve od sebe kako bi uhvatili tu skupocjenu ribu, a jedan od njih je bio i Nick 'Duffy' Fudge.

As a memorial for Duffy, we will be having a moment of silence on our Twitter during tonight’s episode. Rest In Peace. pic.twitter.com/CW1RIHTHrY — Wicked Tuna (@WickedTuna) July 23, 2018

U osmrtnici je obitelj između ostalog napisala da su ribolov i boravak u prirodi oduvijek bili njegova strast, a National Geographic je izdao i kratko priopćenje o Fudgeovom životu.

- Nick je maturirao u srednjoj školi Portsmouth gdje se uvijek bavio sportom, a bio je odličan u svakom sportu u kojem se okušao. Ipak su mu najdraži bili amaterski i profesionalni ribolov, hokej, skijanje, snowboard i surfanje - piše u izjavi koja se nastavlja:

- Još kao dijete Nick je s ocem i djedom odlazio u lov na veliku 'podmuklu 'tunu' koja zna težiti i do 300 kilograma. Nakon što je postao jedan od najboljih sportskih ribara u državi, zaradio je svoje mjesto u nekoliko sezona reality dokumentarca 'Opaka tuna'. Bio je poznat i po brizi za okoliš te je smatrao kako je zadaća svih nas paziti na prirodu koja se u zadnje vrijeme sustavno uništava.

.@NatGeoChannel and @Pilgrim_Studios were saddened to learn that Wicked Tuna cast member Nicholas “Duffy” Fudge passed away this week. Duffy was the first mate on Captain Tyler McLaughlin’s fishing vessel, Pinwheel. We join his family and friends in mourning his untimely loss. pic.twitter.com/Cw8Q8JKQHn — Wicked Tuna (@WickedTuna) July 23, 2018

Njegov bliski prijatelj rekao je:

- Nick je uvijek bio najpopularniji klinac, ali bi se pobrinuo da se uz njega svatko osjeća tako i da nitko nije izostavljen. Njegova je prisutnost mogla rasvijetliti prostoriju u koju bi ušao a i imao je zlatno srce. Bio je poznat po svom osmjehu, neustrašivosti, pustolovnom duhu i smislu za humor. Drugi se prijatelj nadovezao kako 'Nick sada započinje putovanje bez mobitela, osobne i kreditnih kartica te da se nada da će u njemu uživati'. Osim roditelja i prijatelja Duffy je iza sebe ostavio i mlađeg brata Codyja i djevojku Ali Currier.