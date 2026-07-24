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SKANDAL S MALOLJETNICOM

Zvijezda 'Seinfelda' se pokajala i donirala 15.000 dolara zbog ozbiljnog grijeha iz prošlosti

Piše Magdalena Mucić,
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Zvijezda 'Seinfelda' se pokajala i donirala 15.000 dolara zbog ozbiljnog grijeha iz prošlosti
Foto: Olivier Douliery
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Glumac Jason Alexander (66), najpoznatiji po ulozi Georgea Costanze u seriji 'Seinfeld', duboko se ispričao zbog seksualnog videa koji je snimio s tada maloljetnom Courtney Stodden

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Glumac Jason Alexander (66), najpoznatiji po ulozi Georgea Costanze u seriji 'Seinfeld', prihvatio je zahtjev Courtney Stodden (31) da donira novac neprofitnoj organizaciji po njenom izboru nakon što je ona objavila snimku neprimjerenog 'humorističnog' skeča koji su zajedno snimili dok je Courtney još bila maloljetna. Glumčev glasnogovornik potvrdio je da je Alexander donirao novac, no nije htio otkriti iznos. TMZ, pak, piše da je riječ o 15.000 dolara donacije organizaciji 'Unchained At Last' koja se bori protiv dječjih i prisilnih brakova. Stodden je glumca prozvala zbog skeča 'Funny or Die' iz 2012. godine u kojem Alexander mobitelom prelazi preko njenih grudi pokušavajući 'uhvatiti signal'. 

- Na ovoj fotografiji imala sam 17 godina - napisala je uz fotografiju na kojoj stoji u bikiniju, dok je Alexander, tada 52-godišnjak, u odijelu. Prema njezinim riječima, zvijezda filma 'Zgodna žena' tijekom snimanja je više puta trljao mobitel po njezinim grudima govoreći da 'u njenoj glavi nema signala', ali da ga 'u grudima ima napretek'. Stodden tvrdi i kako je glumac kasnije rekao da bi je, kad navrši 18, volio odvesti iza kauča i raditi s njom što god poželi'. Prema DMDB-u, Alexander je bio jedan od scenarista skeča 'The Don Clay Show with Courtney Stodden' u kojem je glumio i Stoddenin muž Doug Hutchison. Imala je samo 16 godina kada se za njega udala 2011. godine. On je tada imao 51 godinu. Rastali su se 2018., a službeno razveli dvije godine kasnije, piše Page Six. Stodden je kazala kako kako joj je s godinama sve teže shvatiti kako se išta od toga moglo dogoditi.

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- Kako sam odrastala, ta mi je činjenica postajala sve teža za shvatiti. Bila sam maloljetna. Ugovore su potpisali odrasli. Honorar je dobio Doug. Produkcija je nastavljena. Ja sam bila jedino dijete u prostoriji - kazala je Stodden i dodala da djeca zaslužuju zakone koji će ih štititi. Nakon njene objave, oglasio se i glumac.

- Gledajući danas humoristični skeč u kojem smo gospođa Stodden i ja sudjelovali 2012. godine, potpuno se slažem da je bio neprimjeren i iskreno žalim zbog toga. No još važnije, iskreno mi je žao zbog svake boli ili neugode koju je to izazvalo gospođi Stodden. Upućujem joj svoju najiskreniju ispriku. Stodden je rekla da ju je iznenadila njegova isprika i da je zahvalna što je priznao pogrešku, no da bi još bolje bilo kada bi donirao udruzi koja se bori protiv prisilnih i dječjih brakova, što je glumac u konačnici i učinio.

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