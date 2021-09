Glumac Charles Shaughnessy (66) koji je u 'Dadilji' utjelovio brodvejskog producenta Maxwella Sheffielda, otkrio je zanimljive stvari koje su se događale iza scene popularnog sitcoma 90-ih.

Kćeri popularnog glumca Jenny i Maddy danas su odrasle, a kao male pratile su seriju te ih je posebno ljutio njegov odnos s dadiljom Fran Fine, koju je glumila Fran Drescher (63).

- Jednog dana sam se vratio kući, a moja je Maddy je bila poprilično uzrujana. Ona je te večeri gledala epizodu i rekla: 'Tata, nemoj više ljubiti tu djevojku!' Nije joj se nimalo sviđala ta kemija između Fran i Maxwella - kazao je Shaughnessy za People.

Iako bi želio snimiti nove espizode stare serije, priznaje da bi bilo teško ponovno stvoriti takvu čaroliju.

- Ponovno okupljanje bilo bi baš zabavno, ali teško je jer ljudi sada još gledaju 'Dadilju', koja ima 30 godina, a mi više tako ne izgledamo. Ja sam puno stariji. Puno je i Fran starija. Djeca su starija. Tu istu priču bi bilo lijepo stvoriti, no vjerojatno nije moguće. Taj vlak je otišao. Ne možete ponovno stvoriti tu čaroliju. Pomoću nekih elemenata možete stvoriti nešto drugo, ali to neće biti ono što je bilo izvorno. No ako netko smisli i ponudi mi da ponovno budem Maxwell Sheffield, bit će mi drago - priznaje Shaughnessy.

Humoristična serija 'Dadilja' završila je snimanje prije 22 godine, a Fran je nedavno na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira obučena u šareni prsluk. Fanovi serije odmah su uočili da se radi o prsluku marke Moschino, koji je Fran nosila na setu 'Dadilje' u devedesetima.