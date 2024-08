Zvijezda serije 'Emily in Paris' je kći poznatog glazbenika: 'Bila sam ljuta, nedostajao mi je...'

U četvrtak je na Netflixu izašao prvi dio četvrte sezone serije 'Emily in Paris', a glavni lik tumači glumica Lily Collins (35). I prije nego što se proslavila svojim glumačkim talentom, Lily je bila slavna.

Foto: Aude Guerrucci

Tko je otac Lily Collins?

Razlog tome je njezin otac, popularni glazbenik Phil Collins koji je bio član benda 'Genesis', a imao je i solo karijeru. Možda je najpoznatiji po pjesmi 'In the Air Tonight' i pjesmu 'You'll Be in My Heart', koju je napisao za Disneyjev crtić 'Tarzan', a za koju je osvojio i Oscara 2000. godine za Najbolju originalnu pjesmu.

Osim te nagrade, Collins je bio nominiran za Grammyja 27 puta, a osvojio je osam.

Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION

Jill Tavelman upoznao je upoznao je u Hollywoodu 1980. godine. Četiri su godine bili zajedno prije nego što su se odlučili oženiti 1984. Lily su dobili pet godina kasnije i ona im je jedino dijete. Nakon 10 godina braka, par je 1994. godine objavio da se razvode. Navodno je uzrok razvoda bila navodna afera koju je Collins imao s bivšom zaručnicom dvije godine ranije, navodi People.

Uz to, kružile su glasine i da je glazbenik suprugu ostavio preko faksa, no on je to učestalo demantirao. Osim Jill, Collins je bio u braku s Andreom Bertorelli i Orianne Cavey.

Čudan posjet Disneylandu

Lily je odrastala u Londonu i Los Angelesu, a nakon razvoda njenih roditelja udaljila se od oca. O njihovom odnosu pričala je u svojim memoarima iz 2017.

- Tate često nije bilo i zbog toga nikada nisam htjela raditi nešto zbog čega bi morao dulje ostati. Bila sam dodatno oprezna oko toga što ću reći i kako ću reći, bojala sam se da će misliti da se ljutim i da ga ne volim. No istina je - bila sam ljuta. Nedostajao mi je i htjela sam ga uza se - napisala je.

Foto: Fiona Hanson/PRESS ASSOCIATION

Tada je otkrila i kako je njihov odnos bio korijen njene nesigurnosti te da je deset godina radila na tome da ih se riješi i da s ocem napokon normalno može komunicirati.

Zatim je 2020. ispričala prvi trenutak u svom životu kada je shvatila da joj je tata poznat. Bilo je to u Disneylandu kada je vidjela da neki dječak ima majicu na kojoj je bilo lice njenog tate.

- Onda je vidio mog tatu i pitao ga za zajedničku fotografiju. I bilo mi je jako čudno - ispričala je za Radio Times.

- Mislila sam si zašto hoće fotku s mojim tatom i što lice mog tate radi na njegovoj majici? - dodala je te istaknula kako je tad počela polako shvaćati o čemu se radi.

Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI

Posljednjih nekoliko godina često objavljuje fotografije i oca i majke na društvenim mrežama, a ove godine čestitala je Philu Dan očeva.

- Šaljem ti najviše zagrljaja ikad i više sam nego zahvalna što te imam. Neću se moći dovoljno izraziti riječima, ali volim te do Mjeseca i natrag - napisala je.

Glumačka karijera Lily Collins

Prvu ulogu je Lily dobila kada je imala svega dvije godine, u BBC-ovoj seriji 'Growing Pains'. Kada je bila tinejdžerka, htjela se baviti novinarstvom te pisala za Teen Vogue, Seventeen i Elle Girl. No, ipak se odlučila za glumu. Prva uloga u filmu bila joj 2009. u popularnom filmu 'The Blind Side' u kojem je glumila uz Sandru Bullock i Tima McGrawa.

Njezin idući film 'Priest' iz 2011. nije bio uspješan, ni na blagajnama, a ni prema kritikama, no njezina je izvedba ipak dobila neke pohvale. Uz Taylora Lautnera glumila je u još jednom filmu koji je izašao iste godine, 'Abduction'.

Globalnu slavu dobila je nakon filma 'Mirror, Mirror', koji je adaptacija 'Snjeguljice', a u kojoj je glumila uz Juliju Roberts. Nakon toga je uslijedio još jedan relativno neuspješan film 'The Mortal Instruments: City of Bones'. Iako je najavljen i nastavak filma, on nikada nije snimljen, no Collins, koja je glumila glavnu junakinju, dobila je nominaciju za nagradu Teen Choice Award.

Foto: PRESS ASSOCIATION/PIXSELL

Uslijedilo je još nekoliko filmova kao što su 'Love, Rosie', 'Rules Don't Apply', 'To the Bone', 'Okja', 'Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile'...

A Netflixova serija 'Emily in Paris', o Amerikanki koja se odseli u Pariz zbog posla, vinula ju je u zvijezde.

Ljubavni život Lily Collins

Lily Collins se 2021. godine udala za filmskog redatelja Charlieja McDowella. Tada je objavila i fotografije s vjenčanja, a ispod njih napisala: 'Nikad nisam htjela biti više nečija nego što sam željela biti tvoja, a sada sam i tvoja žena'.

- Ono što je počelo kao bajka, sada je moja vječna stvarnost. Nikada neću moći opisati koliko je prošli vikend bio čaroban - dodala je.

Lily i McDowell, režiser filmova 'The One I Love' i 'The Discovery', započeli su ljubavnu vezu 2019. godine, a u rujnu 2020. objavili zaruke.

Prije njega, Collins je bila u vezi sa Zacom Efronom, Chrisom Evansom i Jamiejem Campbellom Bowerom, s kojim je glumila i u filmu 'The Mortal Instruments', a koji je također postao zvijezda kada se pojavio kao Vecna u zadnjoj sezoni seriji 'Stranger Things'.

Foto: BREUEL-BILD/Daniel Hinz

O svom privatnom životu ne voli pričati u javnosti, posebice zbog medijske pompe koja se stvorila oko razvoda njezinih roditelja dok je bila dijete.