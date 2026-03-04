Zvijezda serije Puna kuća: 'Jako mi je čudna misao da me Bog gleda tijekom spolnih odnosa'

Candance Cameron Bure (49), glumica koja se proslavila u sitcomu 'Puna kuća' kao D.J. Tanner, u svom je podcastu u utorak pričala o intimnim temama. S gošćom Madi Prewett, poznatoj iz showa 'The Bachelor', Bure je pričala o svojim osjećajima prema seksualnosti kao kršćanki koja je odgojena u takozvanoj 'kulturi čistoće'.

- Čudna mi je pomisao da me Bog gleda tijekom spolnog odnosa - poručila je glumica te dodala kako takvi osjećaji ovise i o odgoju, kao i o prethodnim iskustvima.

- Imam skoro 50 godina i takve neke misli nikada zapravo ne izađu iz glave - rekla je.

Ranije je govorila i o braku koji traje gotovo 30 godina i priznala da nije svaki aspekt njihove veze uvijek bio divan i savršen. 'Tijekom nekih od loših perioda nisam ni mogla reći da smo 'na dnu'. Kao da smo si priznali da to nije najbolje, no da je to život. Jednostavno smo prošli kroz te stvari', rekla je.

Sa suprugom ima troje djece, Natashu (27), Leva (25) i Maskima (24) te je otkrila i kako je s njima puno razgovarala o spolnim odnosima. 'Puno sam se posvetila odgoju i tim razgovorima tijekom svih ovih godina', rekla je.