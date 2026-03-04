Obavijesti

Show

Komentari 0
OTKRILA U PODCASTU

Zvijezda serije Puna kuća: 'Jako mi je čudna misao da me Bog gleda tijekom spolnih odnosa'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zvijezda serije Puna kuća: 'Jako mi je čudna misao da me Bog gleda tijekom spolnih odnosa'
2
Foto: screenshot/Youtube

Candance Cameron Bure je u svom podcastu govorila o intimnim temama te istaknula kako njezin odgoj i danas utječe na to kako razmišlja o nekima stvarima

Admiral

Candance Cameron Bure (49), glumica koja se proslavila u sitcomu 'Puna kuća' kao D.J. Tanner, u svom je podcastu u utorak pričala o intimnim temama. S gošćom Madi Prewett, poznatoj iz showa 'The Bachelor', Bure je pričala o svojim osjećajima prema seksualnosti kao kršćanki koja je odgojena u takozvanoj 'kulturi čistoće'. 

GLUMILA NAJSTARIJU SESTRU FOTO Sjećate li se D.J. Tanner iz Pune kuće? Danas bi je malo tko prepoznao, evo kako izgleda...
FOTO Sjećate li se D.J. Tanner iz Pune kuće? Danas bi je malo tko prepoznao, evo kako izgleda...

- Čudna mi je pomisao da me Bog gleda tijekom spolnog odnosa - poručila je glumica te dodala kako takvi osjećaji ovise i o odgoju, kao i o prethodnim iskustvima. 

- Imam skoro 50 godina i takve neke misli nikada zapravo ne izađu iz glave - rekla je. 

Ranije je govorila i o braku koji traje gotovo 30 godina i priznala da nije svaki aspekt njihove veze uvijek bio divan i savršen. 'Tijekom nekih od loših perioda nisam ni mogla reći da smo 'na dnu'. Kao da smo si priznali da to nije najbolje, no da je to život. Jednostavno smo prošli kroz te stvari', rekla je. 

Sa suprugom ima troje djece, Natashu (27), Leva (25) i Maskima (24) te je otkrila i kako je s njima puno razgovarala o spolnim odnosima. 'Puno sam se posvetila odgoju i tim razgovorima tijekom svih ovih godina', rekla je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ne, ovo nisu tangice! Emily Ratajkowski potpuno je gola, a vide joj se i grudi...
OBLINE NA IZVOL'TE

FOTO Ne, ovo nisu tangice! Emily Ratajkowski potpuno je gola, a vide joj se i grudi...

Mankeneka je nosila reviju na Tjednu mode u Milanu, a nakon toga je pokazala potpuno golu guzu i grudi. Na stražnjici su se vidjeli obrisi tangica koje je nosila
FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' sa suprugom pobjegla u 'raj': 'Vodimo ljubav svaki dan'
BEZ DLAKE NA JEZIKU

FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' sa suprugom pobjegla u 'raj': 'Vodimo ljubav svaki dan'

Britanska manekenka Kelly Brook, poznata po 'najsavršenijem tijelu na svijetu', pobjegla je na romantični odmor na Jamajku sa svojim suprugom Jeremyjem Parisijem. U utorak se pohvalila nizom fotografija koje oduzimaju dah, a otkrivaju i da par uživa u raskošnom okruženju resorta s pet zvjezdica
FOTO Antea Šapina je htjela postati Miss Zagreba: Ovako voli pozirati na Instagramu
TRENIRA U TERETANI

FOTO Antea Šapina je htjela postati Miss Zagreba: Ovako voli pozirati na Instagramu

Bivša natjecateljica izbora ljepote aktivna je na društvenim mrežama na kojima redovno dijeli svoje fotke iz privatnog života. Prošlog je vikenda šetala po pisti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026