Zvijezda serije 'The Last of Us': 'Dio mene žali što sam javno rekla da sam nebinarna osoba'

Zvijezda serije 'The Last of Us' Bella Ramsey (21) otkrila je u intervjuu za britanski Guardian da ima pomiješane osjećaje zbog javnog izjašnjavanja kao rodno fluidna osoba. Priznaje da joj je teško istraživati identitet pod budnim okom javnosti, ali ističe važnost slobode i reprezentacije za druge ljude.

Foto: Profimedia

- Dio mene želi da to nisam učinila, jer nisam željela da postane naslov i velika stvar. A očito je to trebalo postati, i nisam to zaista razumjela u tom trenutku. I nisam bila stvarno pripremljena za to. Ali s druge strane, ljudi su mi rekli da im je bilo vrlo korisno vidjeti neku reprezentaciju. Tako da je su osjećaji pomiješani, ali sveukupno, mislim da je to bila dobra stvar. Samo za mene da živim slobodnije, bez osjećaja da čuvam tajnu - otkrila je mlada glumica.

- Biti rodno određena nije nešto što posebno volim, a u smislu zamjenica zaista me nije briga - otkrila je i dodala kako, kad god je to moguće, na službenim dokumentima označava da je nebinarna.

Foto: Aude Guerrucci

Kaže kako istraživanje vlastitog rodnog identiteta može biti zahtjevno posebno jer, kao javna osoba, nema mogućnost to učiniti u potpunoj privatnosti.

Bella trenutno glumi u drugoj sezoni serije 'The Last of Us' koja se emitira na platformi Max. Radnja je smještena dvadesetak godina nakon izbijanja pandemije uzrokovane gljivičnom infekcijom koja pretvara ljude u opasna bića nalik zombijima, a serija je inspirirana istoimenom videoigrom.