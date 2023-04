Pedro Pascal od kolegice Belle imao čak 757 posto veću plaću? 'To je neravnopravnost spolova'

Obožavatelji serije 'The Last of Us' pokrenuli su veliku raspravu na društvenim mrežama zbog nedavne tvrdnje da je glumac Pedro Pascal (47), koji tumači lik Joela, imao devet puta veću plaću od Belle Ramsey (19), koja je utjelovila Ellie, iako oboje imaju glavne uloge.

Produkcijski je ovo bila jedna od skupljih HBO-ovih serija. Stajala je od oko 10 do 15 milijuna dolara po epizodi, a prema podacima do kojih je došao Variety još 2021. godine, Pascal je po epizodi dobio čak 600 tisuća dolara, dok je Ramsey dobila svega 70 tisuća.

Premda ove cifre nisu službeno potvrđene, fanovi na Twitteru debatiraju jer je Pascal navodno imao točno 757 posto veću plaću od Belle.

Dio ljudi brani Pedra jer je 'već poznati glumac', dok drugi naglašavaju da je Bella imala već zapaženu ulogu u hit seriji 'Igre Prijestolja'.

- Ako je to zaista istinit podatak, onda valja naglasiti da je Bella glumila vrlo popularan lik u Game of Thrones serijalu. Mislim da bi trebala dobiti veći honorar jer ima dosta iskustva i to se itekako vidi - pisali su na Twitteru.

- Čini mi se da bi Bellu vrlo lako mogla glumiti i neka druga glumica, ali nisam siguran za ulogu Joela kojeg je utjelovio Pedro - naglasio je drugi korisnik.

- Mislim da bi Bellu trebali više platiti sljedeće sezone, ali ako ćemo realno, Pedro je veteran i donio je gomilu iskustva sa sobom, a ona je tek početnica - branili su ga dalje.

- Svima vama koji tvrdite da je Pedro iskusniji i da zato mora imati veću plaću: Biste li željeli da vam muški kolege na poslu iz istog razloga imaju veće plaće, a rade isti posao kao i vi? Ne? To se zove neravnopravnost spolova - objasnila je jedna od korisnica društvene mreže.

Neki su pisali i kako se ona od njega više pojavljuje u seriji i da ne mogu vjerovati da je dobila manje novaca za to.

