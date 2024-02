Zvijezda 'Sopranosa': 'OnlyFans mi je spasio život, 100 posto...'

Američka glumica Drea de Matteo (52), zvijezda serije 'The Sopranos', otkrila je da joj je OnlyFans 'spasio život'. Nakon što je odbila cijepiti se protiv korona virusa, Drei su otkazali glumačke angažmane te je tako ostala bez novca. Onda se priključila platformi za odrasle. Glumica je istaknula da je u pet minuta otplatila svoje dugove te pokrenula svoj posao.

- To nas je spasilo. OnlyFans mi je spasio život, 100 posto. Ne mogu vjerovati da to govorim, ali stvarno nas je spasilo. Svatko tko me želi osuditi i poniziti, neka samo izvoli. Samo se nadam da se nikada neće naći u poziciji u kojoj sam se ja našla, da se moram brinuti za dvoje male djece. To je spasilo moj dom koji nam je bio vrlo važan. I osim svega toga, dao mi je dovoljno novca da sama pokrenem i financiram ULTRAFREE - rekla je za Daily Mail.

Drea je otkrila da je prije otvaranja profila na OnlyFansu imala samo 10 dolara na računu, skoro je izgubila kuću, a nije imala novaca kako bi se brinula o bolesnim roditeljima.

- Stavili su mi ovrhu i kuća mi je bila poplavljena pa sam je pokušavala brzo prodati. Istodobno sam izgubila mamu, a moja druga mama, koja ima demenciju, ostala je bez novca za njegovateljicu. Nisam znala što je gore - rekla je.

Isprva je oklijevala otvoriti račun na platformi za odrasle, ali je to ipak napravila. U početku su ona i njen suprug planirali zajedno snimati podcast na platformi.

- Učinila sam to, ali zapravo to nisam htjela učiniti. Dosta sam se zagrijala za to i postalo je viralno i ljudi su poludjeli. Mislim, početna ideja za otvaranje OnlyFansa bila je da smo Robbie i ja namjeravali napraviti podcast koji bi bio kontroverzan. Htjeli smo ga naplaćivati kako nas mediji ne bi uništili zbog toga, a Robbie bi mi tu i tamo malo izmasirao stopala jer morate dodati malo nečeg takvog za OnlyFans - istaknula je. Prvo joj se ta ideja nije svidjela, ali je OnlyFans zavoljela s vremenom.

- Dobar je osjećaj vidjeti te fotografije. Možda ih tu i tamo malo dotjeram, ali istina je da se snimam uživo tako da fanovi mogu vidjeti kako se fotografiranje događa u stvarnom vremenu - rekla je.

Drea de Matteo proslavila se ulogom Adriane La Cerve u 'Sopranosima'. Adriana je bila dugogodišnja djevojka, a potom i zaručnica Christophera Moltisantija, štićenika Tonyja Soprana. a ovu je ulogu osvojila Emmy za najbolju sporednu glumicu..