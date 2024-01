Prva epizoda 'Sopranosa' izašla je prije 25 godina: Pogledajte gdje su glavni glumci danas...

Prošlo je 25 godina od početka emitiranja popularne serije 'The Sopranos'. Prva je epizoda izašla 10. siječnja 1999. godine, a do kraja emitiranja osvojila je pet Zlatnih globusa, 21 Emmy za udarne termine i dvije Peabody nagrade. Posljednja je epizoda na male ekrane došla 10. lipnja 2007. godine, a po uzoru na seriju 2021. izašao je i film 'The Many Saints of Newark'.

Glavni glumci do danas su ostali zapamćeni po ulogama u 'Sopranosima'. Neki od njih nastavili su se baviti glumom, a neki su nas napustili.

James Gandolfini (Tony Soprano)

Glumac James Gandolfini ostao je zapamćen po svojoj ulozi Tonyja Soprana, obiteljskog čovjeka i šefa mafije. Za ulogu u 'Sopranosima' dobio je tri Emmyja, Zlatni globus i tri Nagrade udruženja glumaca.

Prije 'Sopranosa' se glumac pojavio u manjim ulogama u filmovima poput 'Angie' iz 1994. godine. U njemu je glumio uz Aidu Turturro koja mu je također glumila sestru u 'Sopranosima'.

Nakon serije je bio izvršni producent nekoliko projekata na HBO-u, uključujući 'Hemingway & Gellhorn' i 'The Night Of'. U još nekoliko filmova je utjelovio mafijaša, među njima i 'Killing Them Softly' te 'The Drop'.

Glumac se 1999. vjenčao s producenticom Marcy Wudarski. Zajedno su dobili sina Michaela, a razveli su se 2002. godine. Šest godina nakon vjenčao se s glumicom Deborah Lin s kojom je dobio kćer Lilianu.

James je iznenada preminuo 2013. godine nakon srčanog udara. Imao je 51 godinu.

Edie Falco (Carmela Soprano)

Edie Falco utjelovila je suprugu Tonyja Soprana, Carmelu Soprano. Za ulogu je dobila tri Emmyja, tri nagrade SAG i dva Zlatna globusa. Nakon 'Sopranosa' je dobila ulogu u seriji 'Nurse Jackie' koja se emitirala od 2009. do 2015. godine.

Osim 'Nurse Jackie', glumica se pojavila i u serijama 'Horace and Pete', 'Law & Order True Crime', 'Tommy' i brojnim drugima. Edie je dobila uloge i u brojnim filmovima. Utjelovila je Hilary Clinton u 'Impeachment: American Crime Story'. Pojavila se i u 'Avatar: The Way of Water', a glumit će i u nastavku filma 'Avatar 3'.

Jamie-Lynn Sigler (Meadow Soprano)

Prije nego što je dobila ulogu u 'Sopranosima', Jamie-Lynn Sigler pojavila se u spotu za pjesmu Mariah Carey. Onda smo ju upoznali kao pametnu i razmaženu Meadow Soprano, koja joj je otvorila brojne mogućnosti. Nakon hit serije glumila je u brojnim filmovima, ali i u televizijskim serijama.

Kada je imala svega 20 godina dijagnosticirana joj je multipla skleroza. Od tada se posvetila pomaganju onima koji se bore s istom bolesti.

Jamie-Lynn se 2003. godine vjenčala za A.J. DiScalu, od kojeg se razvela 2005. godine. Potom se, 2016., vjenčala za Cuttera Dykstra s kojim ima dvoje djece.

Robert Iler (A.J. Soprano)

Tony i Carmela su uz kćer imali i sina - A.J.-a, kojeg je utjelovio Robert Iler. Dvije godine nakon što je serija završila glumio je u seriji 'Law & Order', ali se nakon toga maknuo od glume. Posvetio se profesionalnom igranju pokera u Las Vegasu.

A.J. je ranije pričao i o ovisnosti te rekao da je već nekoliko godina trijezan. Do 2022. godine vodio je podcast 'Pajama Pants' s youtuberom Kassemom G.

Lorraine Bracco (Jennifer Melfi)

Glumica Lorraine Bracco utjelovila je psihijatricu Jennifer, za koju je bila nominirana za tri Zlatna globusa, tri Emmyja i tri nagrade SAG. Prije 'Sopranosa' se proslavila ulogom u filmu 'Goodfellas'.

Nakon 'Sopranosa' je bila naratorica emisije 'I Married a Mobster'. Prije četiri godine je za jedan euro kupila dom na Siciliji, a preuređenje je dokumentirala u mini seriji 'My Big Italian Adventure'. Prije dvije godine je posudila svoj glas u filmu 'Pinocchio'.

Bracco je od 1979. do 1982. godine bila u braku s Danielom Guerardom, s kojim je dobila kćer Margaux Guerard. Drugo dijete, Stellu, dobila je s glumcem Harveyjem Keitelom. Potom se 1994. godine vjenčala za glumca Edwarda Jamesa Olmosa, a razveli su se 2002. godine.

Michael Imperioli (Christopher Moltisanti)

Jedan od upečatljivijih likova u seriji bio je nećak Tonyja Soprana, Christopher Moltisanti, kojeg je utjelovio Michael Imperioli. Za ulogu je dobio Emmyja. Prije 'Sopranosa' je imao ulogu u filmu 'Goodfellas'.

Nakon popularne serije se posvetio glumi. Mogli smo ga vidjeti u serijama kao što su 'Life on Mars', 'Detroit 1-8-7' i brojnim drugima. Pojavio se i u hit seriji 'The White Lotus'.