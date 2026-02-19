Obavijesti

VELIKODUŠAN KUNAL NAYYAR

Zvijezda 'Teorije velikog praska' otkrio: 'Plaćam račune liječenja nepoznatim ljudima, volim to'

Piše Dora Pek,
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Ono što zaista volim raditi jest noću otići na GoFundMe i platiti račune liječenja nepoznatim obiteljima. Poput maskiranog osvetnika sam! Tako da, ne, novac ne doživljavam kao teret, rekao je Kunal Nayyar

Mnogi ga znaju kao simpatičnog astrofizičara Rajesha Koothrappalija iz serije 'Teorija velikog praska', ali glumac Kunal Nayyar krije jednu veliku tajnu. Nije riječ o skandalu, nego o nečemu što je dirnulo ljude diljem svijeta. U intervjuu koji se munjevito proširio internetom, otkrio je da dio svog bogatstva, procijenjenog na 45 milijuna dolara, potajno troši na plaćanje medicinskih računa ljudima koje uopće ne poznaje.

- Novac mi je dao veću slobodu, a najveći dar je mogućnost da vratim zajednici, da promijenim ljudima živote - rekao je glumac u intervjuu za iPaper iz prosinca 2025., koji je ovih dana postao viralan na društvenoj mreži X.

Los Angeles: Kampanja Put It Into Words
Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

A njegova dobrota ne staje samo na tome. Sa suprugom Nehom Kapur, bivšom Miss Indije, glumac financira i fakultetske stipendije za studente slabijeg imovinskog stanja i svesrdno pomaže azilima za životinje.

- Podržavamo i dobrotvorne udruge za životinje jer volimo pse. Ali ono što zaista volim raditi jest noću otići na GoFundMe i jednostavno platiti račune liječenja nepoznatim obiteljima. Poput maskiranog osvetnika sam! Tako da, ne, novac ne doživljavam kao teret. Doživljavam ga kao blagoslov svemira - dodao je.

Los Angeles: Poznati dolaze na dodjelu nagrada Peoples Choice 2017
Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Nije tajna da je ulogom u planetarno popularnom sitcomu, koji se snimao punih dvanaest sezona od 2007. do 2019., zaradio pravo bogatstvo. Kad je serija bila na vrhuncu slave, glavna glumačka postava, pa tako i on, navodno je dobivala oko milijun dolara po epizodi.

Časopis Forbes ga je dvaput, 2015. i 2018., stavio na treće mjesto najplaćenijih TV glumaca na svijetu, s godišnjom zaradom većom od dvadeset milijuna dolara. Nayyar vjeruje da prava promjena i sreća ne dolaze od političara i svjetskih vođa, nego od nas samih:

'Ljudi danas nisu sretni jer svi očekujemo da će netko drugi biti ljubazan. Očekujemo da će predsjednik, političar ili neki vođa doći i donijeti nam svjetski mir. Ali nema svjetskog mira ako vam susjed dođe na vrata tražiti malo šećera za čaj, a vi mu zalupite vrata i kažete: 'Odlazi'.'

Zato je i poslao snažnu poruku svima koji čekaju nekog heroja da spasi stvar.

​- Nitko neće doći i promijeniti svijet umjesto vas. Morate to učiniti sami - zaključio je Kunal Nayyar.

Special screening of the film Spaceman in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

