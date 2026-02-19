Zvijezda 'Teorije velikog praska' otkrio: 'Plaćam račune liječenja nepoznatim ljudima, volim to'

Mnogi ga znaju kao simpatičnog astrofizičara Rajesha Koothrappalija iz serije 'Teorija velikog praska', ali glumac Kunal Nayyar krije jednu veliku tajnu. Nije riječ o skandalu, nego o nečemu što je dirnulo ljude diljem svijeta. U intervjuu koji se munjevito proširio internetom, otkrio je da dio svog bogatstva, procijenjenog na 45 milijuna dolara, potajno troši na plaćanje medicinskih računa ljudima koje uopće ne poznaje.

- Novac mi je dao veću slobodu, a najveći dar je mogućnost da vratim zajednici, da promijenim ljudima živote - rekao je glumac u intervjuu za iPaper iz prosinca 2025., koji je ovih dana postao viralan na društvenoj mreži X.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

A njegova dobrota ne staje samo na tome. Sa suprugom Nehom Kapur, bivšom Miss Indije, glumac financira i fakultetske stipendije za studente slabijeg imovinskog stanja i svesrdno pomaže azilima za životinje.

- Podržavamo i dobrotvorne udruge za životinje jer volimo pse. Ali ono što zaista volim raditi jest noću otići na GoFundMe i jednostavno platiti račune liječenja nepoznatim obiteljima. Poput maskiranog osvetnika sam! Tako da, ne, novac ne doživljavam kao teret. Doživljavam ga kao blagoslov svemira - dodao je.

Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Nije tajna da je ulogom u planetarno popularnom sitcomu, koji se snimao punih dvanaest sezona od 2007. do 2019., zaradio pravo bogatstvo. Kad je serija bila na vrhuncu slave, glavna glumačka postava, pa tako i on, navodno je dobivala oko milijun dolara po epizodi.

Časopis Forbes ga je dvaput, 2015. i 2018., stavio na treće mjesto najplaćenijih TV glumaca na svijetu, s godišnjom zaradom većom od dvadeset milijuna dolara. Nayyar vjeruje da prava promjena i sreća ne dolaze od političara i svjetskih vođa, nego od nas samih:

'Ljudi danas nisu sretni jer svi očekujemo da će netko drugi biti ljubazan. Očekujemo da će predsjednik, političar ili neki vođa doći i donijeti nam svjetski mir. Ali nema svjetskog mira ako vam susjed dođe na vrata tražiti malo šećera za čaj, a vi mu zalupite vrata i kažete: 'Odlazi'.'

Zato je i poslao snažnu poruku svima koji čekaju nekog heroja da spasi stvar.

​- Nitko neće doći i promijeniti svijet umjesto vas. Morate to učiniti sami - zaključio je Kunal Nayyar.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS