Zvijezda turske serije: Odbojne su mi djevojke koje prve prilaze

Radnja serije “Fazilet i njezine kćeri”, koja se trenutačno prikazuje na Novoj TV, još se nije ni zahuktala, a zvijezda serije Alp Navruz (29) već je, uz turske, osvojio i hrvatske gledateljice.

Iako je diplomirao turski jezik i književnost, Alp nema ni dana staža u struci. Prvo su ga zapazili modni agenti pa je jedno vrijeme snimao reklame i nosio revije, a potom su ga uočili i TV producenti. Prve je ponude prihvatio s oduševljenjem i proslavio se već s jednom od prvih uloga, Sinana Egemana. U Turskoj ga nazivaju jednim od najatraktivnijih glumaca, uspoređuju ga i s Burakom Ozcivitom (34), koji se proslavio ulogom Bali-bega u seriji “Sulejman Veličanstveni”.

Foto: Instagram

- Ozcivit je postao poput institucije. Cijeli svijet zna tko je Bali-beg. Kamo sreće da osjetim dio njegove popularnosti, da imam barem nešto od njegove karizme - rekao je glumac. No kako njegov lik Sinana, crne ovce obitelji Egemen, sve više osvaja gledatelje u svakoj zemlji u kojoj se serija prikazuje, Alp je uvidio loše strane popularnosti. Smeta mu što se pred kamerama osjeća kao komad mesa.

- Naravno da mi imponiraju usporedbe s Ozcivitom i što me nazivaju jednim od najatraktivnijih turskih glumaca. Nisam se umislio, ali doista se ne smatram komadom mesa - rekao je Alp. Markantni Turčin nema puno veza iza sebe. Dosad su ga povezivali s glumicom Alinom Boz, koju naši gledatelji još pamte kao pakosnu Hazal iz serije “Tuđi život”.

Foto: Instagram

- Mi smo samo prijatelji. Začudio sam se kad sam pročitao te napise, posebice stoga što nisam u vezi ni s kime. Slobodan sam poput ptice - tvrdi glumac.

Ljubio je i kolegicu Başak Parlak (29), koje se gledatelji sjećaju iz serije “Draguljareva kći” i “Ponovno rođen”. Ljepotica je bila među rijetkima s kojima se Apl pojavljivao u javnosti, no veza im nije potrajala. Glumac ne voli kad ga se naziva zavodnikom jer se smatra “običnim” momkom.

- Kad se zaljubim i uđem u vezu, sigurno to neću skrivati. Da sam zavodnik kako me se opisuje, ne bi mi odgovaralo biti samo s jednom djevojkom. Problem je u tome što sam jako izbirljiv, što postoji puno stvari koje me brzo i lako kod djevojke odbiju pa zato i jesam sam - rekao je Alp, kojem tako jako smeta kad mu djevojke prve priđu. S takvom, tvrdi, ne bi mogao biti u vezi, a kamoli razmišljati o braku i obitelji.

Foto: Instagram

Tradicionalan sam muškarac koji uživa u svemu što život ponudi, ali najsretniji sam kod kuće, kad se družim, roštiljam, zabavljam s prijateljima i obitelji, kaže. Dodaje da uživa u sportu, svaki dan je u teretani, a rado odlazi u streljanu, gdje vježba pucanje. Drago mu je i plivanje, pa barem sat na dan provodi u bazenu. Gosti su u njegovu domu uvijek dobrodošli, a Alp nikad neće naručiti catering ili unajmiti kuhara za tu večer. Voli kuhati, voli jesti i sve delicije sprema sam. Roditelji se brinu što njihov mezimac još nije u vezi, pa ga svako malo upoznaju s djevojkom “po njihovoj mjeri”.

- Obično to budu kćeri njihovih prijatelja. Najave se da će doći s gostima, ja ih ugostim, a oni misle da su me doveli pred gotov čin - smije se Alp. Dodaje da se ne da lako nagovoriti ni na što, a kamoli da uđe u ljubavnu avanturu.

Foto: Instagram

- Najdraže mi je osvajati djevojku. Kad mi dođe kući, pogledava me i koketira, želim pobjeći. Iako nijedna od njih nije bila nametljiva, baš takvima sam ih doživio i htio pobjeći glavom bez obzira - priča turski ljepotan. Iako za to nema razloga, u odnosima s djevojkama jako je sumnjičav. Čak i kad mu se neka ljepotica svidi, Alp će pričekati s udvaranjem. Smatra da se prije toga trebaju bolje upoznati pa nerijetko vodi duge razgovore. Tvrdi da želi najjednostavnije stvari na svijetu; zajedno uživati u svakom trenutku, no čim ljepša polovica poželi tulumariti, Alp gubi interes.

- Najviše volim biti kod kuće. Ne volim bučne prostore, puno ljudi. Sve što se nudi tamo, mogu i ja ponuditi kod kuće. Ali kod mene postoji i mogućnost stišavanja glazbe, romantike, intime... - govori. Svjestan je da ima težak karakter, da od ljubavi očekuje nemoguće, ali od snova ne odustaje.

- Vjerujem u snagu ljubavi, u to da ti se noge odrežu kad je pogledaš i shvatiš da je ona ta. Dosad to nisam doživio, ali ne znači da nisam volio i bio voljen. Bilo je ljubavi u mom životu, naravno, ali nijedna kakvu si želim. Da je prepoznam i znam da je za cijeli život. E, to još nisam doživio - rekao je Alp. Dok ona prava ne uđe u njegov život, Alp ima pune ruke posla. Po cijele dane je na snimanjima, a kad ne radi, obožava putovati, baviti se sobom i biti s obitelji.

Foto: Instagram

- Još volim mami otići na ručak. Znam da svaki sin to misli, ali moja mama doista najbolje kuha. Svemu me je naučila - hvali je glumac. Ovisnik je o avanturama i putovanjima. Kad god uhvati priliku, otputuje na novu destinaciju i tamo se okušava u raznim novotarijama.

- Nedavno sam bio u Italiji. Osim što sam uživao u njihovoj hrani, koja je vrlo slična turskoj, isprobao sam sve sportove koji su se nudili na plaži - rekao je glumac. Okušao se i na vodenoj dasci na mlazni pogon te je jednu odmah nabavio i za kuću. Talijanke i turistice koje su se zatekle na plaži nisu skidale pogled s njegova isklesanog tijela. Alp je skakao u vodu, jedrio, surfao... i mamio uzdahe žena na plaži. Volio bih se smiriti na način kako je to uspjelo Buraku. U sretnom je braku, poštuje i voli svoju suprugu, imaju sina, a posljednjih godina kao da se povukao i našao mir u obitelji. To si želim, kaže Alp.

Dotad, htio to Alp ili ne, ide njegovim stopama. U vrijeme emitiranja “Sulejmana Veličanstvenog” Burak je bio najveća turska zvijezda kojemu su djevojke za susrete “Meet and greet” plaćale oko četiri i pol tisuće kuna. U to su bili uključeni kratki razgovor i fotografiranje s Özçivitom te personalizirani autogrami. Ako su uz to željele i grupnu večeru s turskom zvijezdom, platile su oko devet tisuća kuna. Kad je u Dubaiju promovirao seriju “Bit ćeš moja”, horde žena čekale su Buraka da se fotografiraju s njim.

Alp također, prema ugovoru, mora obavljati susrete “Meet and greet”, ali za njih dobije upola manje nego što je dobivao Burak. Zajedničko im je i modeliranje, s kojim su zapravo krenuli. Dok je Buraku otac poslao fotografije za izbor turskog top-modela, a ovaj pobijedio, Alp je bio sretnije ruke. Njega su modni agenti sami uočili i ponudili mu posao.