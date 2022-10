Zvijezda uspješne serije: Jako me deprimira što je današnji svijet poput 'Sluškinjine priče'

Američka glumica Elisabeth Moss, koju najviše pamtimo po ulozi u seriji ‘Sluškinjina priča’, nedavno je priznala kako je ‘depresivno’ uspoređivati prava žena sada i onda kada se spomenuta distopijska serija počela snimati 2017.

- Mislim da ima mnogo stvari koje se sada događaju, a koje su poprilično depresivne, no ipak mislim da je ovo vrlo važna godina - rekla je za PageSix.

- Ljudi trebaju izaći na izbore i izraziti svoje mišljenje. Sada je vrijeme - dodala je.

Popularna serija temelji se na istoimenom romanu kanadske spisateljice Margaret Atwood iz 1985., a odvija se u razdoblju nakon drugog američkog građanskog rata, gdje totalitarna teokracija degradira plodne žene koje tada postaju sluškinje.

Moss kaže kako ju je sudjelovanje u snimanju ove serije u kojoj glumi odmetnutu sluškinju June Osbourne, učinilo većom feministicom.

- Cijela ideja iza serije je da ljudi hodaju uokolo misleći da se to ne može dogoditi ovdje, a to baš istražujemo u petoj sezoni. Nadajmo se da će to natjerati ljude da preispitaju svoje vrijednosti, rekla je.

Unatoč tome što je serija prožeta mračnim temama, Moss, koja je također izvršna producentica serije, kaže da je set sretno mjesto.

- Jako vjerujem u pozitivno radno mjesto što je jako važno meni i svima koji rade na seriji. Samo zato što se mi glumci moramo pretvarati da smo tužni ne znači da ne bismo trebali imati pozitivno radno okruženje, zaključila je.

Peta sezona serije ‘Sluškinjina priča‘ trenutno se emitira na pretplatničkom streaming servisu Hulu. Moss smo gledali i u seriji 'Momci s Madison' te u filmovima 'Nevidljivi čovjek', 'To je rock'n'roll', 'Kraljice zločina', 'Shirley'...

