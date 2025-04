Zvijezda 'Uvoda u anatomiju': Bila sam na audiciji za hit seriju 'Bijeli lotos' i nisu me primili...

Glumica Jessica Capshaw, najpoznatija po ulozi doktorice Arizone Robbins u seriji 'Uvod u anatomiju', u novoj epizodi podcasta 'Call It What It Is' otkrila je kako je bila na audiciji za treću sezonu hit-serije 'Bijeli lotos'.

- Ogroman sam fan serije. Bila sam nervozna od uzbuđenja. Uvijek je zabavno biti na audiciji i vidjeti što će se dogoditi i kako se uloga ostvaruje, jer je u procesu biranja uloga divno što smo svi dosta drukčiji - rekla je.

Bila je na audiciji za lik Kate Bohr, koji je na kraju pripao glumici Leslie Bibb.

- Svi imamo drukčije viđenje neke uloge. Gledala sam Leslienu verziju i mislim da je fantastična - istaknula je Capshaw.

Foto: Profimedia

Iako je nisu primili za ulogu Kate, Capshaw ne odustaje od serije.

- Samo ću nastaviti ići na audicije. Tako je bilo i s Uvodom u anatomiju, trebala su mi tri pokušaja. Nadam se da će za Mikea Whitea i Bijeli lotus trebati samo dva - rekla je glumica.

Foto: Max

Producent serije David Bernard nedavno je otkrio da svi glumci u 'Bijelom lotosu' imaju jednaku plaću, a imena su im u odjavnoj špici poredana abecedno.

- Tako dobivamo ljude koji žele sudjelovati u projektu iz pravih razloga - poručio je.

Prema pisanju stranih medija, glumci serije 'Bijeli lotus' zarađuju oko 40.000 dolara po epizodi, odnosno približno 320.000 dolara po sezoni.