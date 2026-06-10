Zvijezda X-Mana: 'Da, imam rak dojke. Bilo mi je neugodno...'

Kanadski glumac i bivši hrvač Tyler Mane, najpoznatiji po ulogama negativaca poput Sabretootha u franšizi "X-Men", otkrio je da se bori s rijetkim oblikom raka dojke. Zvijezda je započela s kemoterapijom i odlučila je javno progovoriti o dijagnozi kako bi podigla svijest o bolesti koja pogađa i muškarce.

Mane je u svojoj objavi priznao kako mu je prva reakcija bila sakriti dijagnozu od javnosti, dijelom i zbog osjećaja srama. Ipak, shvatio je da njegova priča može pomoći drugima koji prolaze kroz sličnu situaciju.

- Da. Imam rak dojke. I da, super je rijedak. Samo jedan posto karcinoma dojke javlja se kod muškaraca. Bit ću iskren, moja prva reakcija bila je da to zadržim u tajnosti. Mislim, pomalo je neugodno - napisao je glumac u objavi kojom je podijelio vijest.

Foto: IMAGO/Barbara Hine/IMAGOSTOCK&PE

Dodao je kako je upravo zbog šutnje rak kod muškaraca često dijagnosticiran u kasnijim stadijima, što dovodi do lošijih ishoda.

Naglasio je kako su i njegovi liječnici u početku odbacivali njegove simptome te da je ključnu ulogu u ranoj dijagnozi odigrala njegova supruga, koja ga je potaknula da ukloni kvržicu.

- Zapravo, svi moji liječnici su to odbacivali, i samo zato što me supruga natjerala da uklonim kvržicu, otkrio sam ga na vrijeme - pojasnio je Mane.

Sada želi iskoristiti svoju platformu kako bi potaknuo druge na razgovor o raku i podržao one koji se suočavaju sa sličnim izazovima. Pozvao je obožavatelje da podijele njegovu priču i zaprate ga na putu do oporavka.

​- Imam loše vijesti. Danas počinjem s kemoterapijom. Jedan od 750 muškaraca tijekom života oboljet će od raka dojke, a ja sam jedan od njih. Budući da se o tome rijetko govori, obično se otkriva u kasnijim fazama i ima lošije ishode - rekao je u videu.

​- Želim to promijeniti. Pođite sa mnom na moje putovanje da pobijedim ovu stvar. Pošaljite ovo desetorici svojih prijatelja i recite im da me prate jer ljudi ovo trebaju čuti - poručio je.

Tyler Mane, visok impozantnih 203 centimetra, karijeru je započeo kao profesionalni hrvač. Tijekom osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća nastupao je pod imenom Big Sky, nakon čega se okrenuo glumi.

Njegova najpoznatija uloga je ona Sabretootha u prvom filmu "X-Men" iz 2000. godine. Ulogu je, na oduševljenje obožavatelja, reprizirao i u filmu "Deadpool i Wolverine" iz 2024. godine. Osim toga, ostavio je značajan trag u horor žanru, glumeći Michaela Myersa u remakeu filma "Noć vještica" Roba Zombieja iz 2007. i njegovom nastavku iz 2009. godine.

*uz korištenje AI-ja

