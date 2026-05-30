Zvijezde filma 'Lijepa večer, lijep dan': Nagrade su potvrda da smo napravili neviđen film

Kada za taj film kažu da je "kontroverzan", za ekipu je to kompliment. Film "Lijepa večer, lijep dan" redateljice Ivone Juke igra u hrvatskim kinima, a prije prikazivanja dobio je epitet da je to film o "gejevima partizanima". A riječ je, zapravo, o slobodi. Govora, misli, umjetničkog djelovanja... Film je smješten u pedesete godine prošlog stoljeća te prati četvoricu prijatelja, ratnih veterana i umjetnika, koji zbog svoje seksualne orijentacije postaju mete režima... O filmu smo razgovarali s glumcima Dadom Ćosićem, Đorđem Galićem, Slavenom Došlom i Elmirom Krivalićem.