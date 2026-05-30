Zvijezde filma 'Lijepa večer, lijep dan': Nagrade su potvrda da smo napravili neviđen film
Ivona Juka snimila je najhrabriji domaći film ‘Lijepa večer, lijep dan’, a glumci Dado Ćosić, Slaven Došlo, Đorđe Galić i Elmir Krivalić otkrivaju nam što se događalo iza kamera
Kada za taj film kažu da je "kontroverzan", za ekipu je to kompliment. Film "Lijepa večer, lijep dan" redateljice Ivone Juke igra u hrvatskim kinima, a prije prikazivanja dobio je epitet da je to film o "gejevima partizanima". A riječ je, zapravo, o slobodi. Govora, misli, umjetničkog djelovanja... Film je smješten u pedesete godine prošlog stoljeća te prati četvoricu prijatelja, ratnih veterana i umjetnika, koji zbog svoje seksualne orijentacije postaju mete režima... O filmu smo razgovarali s glumcima Dadom Ćosićem, Đorđem Galićem, Slavenom Došlom i Elmirom Krivalićem.