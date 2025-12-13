Domagoj Ivanković i Lovre Kondža u ‘Kumovima’ su tandem za smijeh, u novoj predstavi ‘Kamo ide ovAI svijet?’ progovaraju o strahovima, a nama otkrivaju tko su kad se reflektori ugase
Zvijezde 'Kumova' u velikom intervjuu za Cafe: Spojili su nas humor i sličan pogled na svijet
Kad god zajedno stupe na scenu, jasno je da pred sobom nemate samo dvojicu glumaca nego tandem koji funkcionira gotovo instinktivno. Brzo reagiraju jedan na drugog, dijele isti ritam, humor i onu vrstu opuštene energije koja se ne može glumiti. Domagoj Ivanković (29) i Lovre Kondža (27) godinama nas zabavljaju u seriji 'Kumovi' na Novoj TV, ali tek ih u novoj predstavi 'Kamo ide ovAI svijet?' gledamo bez zaštite seta, same pred publikom i tekstom koji traži iskrenost i ranjivost.
