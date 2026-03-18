Zvijezde namjerno danima nose istu odjeću: Razlog njihovog poteza mnoge će šokirati

Jeste li ikada, listajući portale ili društvene mreže, primijetili fotografiju neke svjetske zvijezde i pomislili: 'Zar nije to nosio i jučer?'. U svijetu gdje se svaki izlazak iz kuće pomno planira, a modne kombinacije analiziraju do najsitnijeg detalja, ponavljanje odjeće može se činiti kao neobičan potez. No, iza ove naizgled ležerne odluke krije se iznimno pametna i proračunata strategija, rođena iz očajničke potrebe za privatnošću i borbe protiv neumoljivih paparazza. To nije modni promašaj, već tihi rat u kojem je dosada postala najmoćnije oružje.

Ekonomija paparazzo fotografije temelji se na jednostavnom principu - novost i ekskluzivnost. Medijske kuće plaćaju velike iznose za svježe, nikad viđene snimke slavnih osoba u njihovim svakodnevnim aktivnostima - od kupovine namirnica do šetnje psa. Ključna informacija za urednike je datum fotografije, jer nitko ne želi objaviti priču s materijalom starim tjedan dana. Upravo tu slabost zvijezde su odlučile iskoristiti.

Kada slavna osoba danima, tjednima ili čak mjesecima nosi potpuno istu odjevnu kombinaciju, svaka nova fotografija izgleda identično kao i prethodna. Za urednika tabloida, snimka glumca u istoj jakni i s istom kapom danas, ista je kao i ona od prošlog utorka. Time fotografije gube svoju komercijalnu vrijednost i postaju praktički neupotrebljive. Paparazzi, koji satima čekaju na hladnoći ili vrućini kako bi uhvatili 'savršeni trenutak', odjednom se nalaze s bezvrijednim materijalom. Njihov trud postaje financijski neisplativ, a praćenje te određene zvijezde postaje - dosadno.

Jedan od pionira ove taktike bio je Daniel Radcliffe, zvijezda serijala o Harryju Potteru. Tijekom šestomjesečnog angažmana u jednoj kazališnoj predstavi u Londonu, Radcliffe je svake večeri pri izlasku nosio identičnu jaknu i kapu. Paparazzi su ga neumorno čekali, no njihova frustracija je rasla iz dana u dan.

​- Nosio bih istu jaknu i istu kapu, a ispod bih mijenjao majice. Oni su me mogli fotografirati šest mjeseci, ali sve bi izgledalo kao da je snimljeno istog dana. Postalo je neobjavljivo, što je bilo urnebesno. Nema ničeg boljeg nego gledati paparazze kako postaju jako frustrirani - ispričao je glumac.

Dok je Radcliffeova priča prožeta humorom, iskustvo glumice Keire Knightley otkriva mračniju stranu slave koja ju je natjerala na isti potez. Nakon golemog uspjeha filma Pirati s Kariba, s osamnaest godina postala je meta agresivnih fotografa koji nisu prezali ni pred čim da izazovu reakciju. Vrijeđali su je na ulici, nazivajući je pogrdnim imenima, a često su namjerno izazivali opasne situacije u prometu kako bi snimili fotografiju automobilske nesreće. Njezin odgovor bio je radikalan - odrekla se gotovo sve garderobe i svela je na tri para istih traperica, prugastu majicu i čizme. Time je svakom fotografu jasno poručila da od nje neće dobiti "novi" sadržaj.

Ponekad bi, kada bi je pratili, jednostavno stala i čekala. Jednom je, kako je otkrila, stajala na mjestu pet sati, čineći situaciju potpuno besmislenom za fotografe.

Ova metoda borbe za privatnost brzo se proširila Hollywoodom. Glumac Richard Madden, poznat po ulogama u serijama Igra prijestolja i Tjelohranitelj, priznao je da namjerno nosi istu odjeću više dana zaredom.

​- Ako izgledam kao da je isti dan, ne mogu objaviti slike. Koliko puta možete objaviti moju fotografiju s istim zelenim sokom dok hodam ulicom? - objasnio je.

Katy Perry i Orlando Bloom prošetali Stradunom

Pop zvijezda Katy Perry otkrila je da često nosi istu Adidas trenirku kada izlazi iz kuće kako bi obezvrijedila fotografije paparazza, dok je čak i Brad Pitt viđen kako tjednima nosi identičnu kombinaciju, od slojevitih majica do torbe. Iako on nikada nije potvrdio da to radi namjerno, poznavatelji prilika tvrde da je riječ o provjerenoj metodi kojom se služe najveća imena industrije zabave.

Osim ponavljanja odjeće, neke su zvijezde otišle i korak dalje, koristeći tehnologiju kao saveznika. Pojavili su se brendovi koji proizvode takozvanu "anti-paparazzi" odjeću.

Riječ je o jaknama, šalovima i kapama izrađenim od materijala s visokoreflektirajućim nanočesticama. Golim okom izgledaju kao obični odjevni predmeti, no kada ih pogodi bljesak fotoaparata, tkanina reflektira toliku količinu svjetlosti da lice osobe na fotografiji postaje potpuno crno i neprepoznatljivo. Na taj način, čak i ako fotograf uspije snimiti zvijezdu, slika je potpuno beskorisna. To je još jedan dokaz da u ratu za vlastiti mir slavne osobe postaju sve kreativnije, pretvarajući modu i tehnologiju u svoje štitove.