O'Brien 'bocnuo' Chalameta na Oscarima zbog baleta i opere: Pogledajte reakciju glumca

I ove godine dodjelu prestižne nagrade Oscar vodi Conan O'Brien. Svečanost je započela skečem u kojem se 'našao' u svim filmovima koji su nominirani za Oscara, a zatim se na pozornici obratio publici, u kojoj se nalaze brojne velike filmske zvijezde. Odmah je na početku spomenuo da je osiguranje prilično jako ove godine.

POGLEDAJTE GALERIJU: Crveni tepih na Oscarima 2026.

- Da, postoji zabrinutost od napada baletnih i opernih zajednica - rekao je, 'bocnuvši' Timotheeja Chalameta zbog njegove nedavne izjave, koja je postala vrlo viralna i izazvala burne reakcije.

- Ma, samo se ljute jer si izostavio jazz - dodao je.

Podsjetimo, sredinom veljače glumac je izazvao lavinu reakcija izjavom da "nikoga nije briga" za operu i balet, što je pokrenulo takozvani "Balletgate".

- Ne želim raditi u baletu, operi, ni projektima za koje svi ističu da ih se treba održavati na životu, iako više nikoga nije briga za to - rekao je glumac. U raspravu su se uključile brojne javne osobe, a društvene mreže preplavile su satirične snimke na njegov račun.

Chalamet je ove godine nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg glavnog glumca i to u filmu 'Marty Supreme'. Na svečanu dodjelu stigao je sa svojom djevojkom, slavnom Kylie Jenner. Ona s njime nije pozirala na crvenom tepihu, ali zajedno su se pojavili u dvorani.