KONTROVERZNA IZJAVA

O'Brien 'bocnuo' Chalameta na Oscarima zbog baleta i opere: Pogledajte reakciju glumca

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: Mike Blake

Nedavno je Timothee Chalamet izjavio kako 'nikoga nije briga' za balet i operu, što je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama. A zbog te ga je izjave 'bocnuo' i voditelj Oscara 2026.

I ove godine dodjelu prestižne nagrade Oscar vodi Conan O'Brien. Svečanost je započela skečem u kojem se 'našao' u svim filmovima koji su nominirani za Oscara, a zatim se na pozornici obratio publici, u kojoj se nalaze brojne velike filmske zvijezde. Odmah je na početku spomenuo da je osiguranje prilično jako ove godine. 

POGLEDAJTE GALERIJU: Crveni tepih na Oscarima 2026. 

Foto: DANIEL COLE

- Da, postoji zabrinutost od napada baletnih i opernih zajednica - rekao je, 'bocnuvši' Timotheeja Chalameta zbog njegove nedavne izjave, koja je postala vrlo viralna i izazvala burne reakcije. 

Foto: Mike Blake

- Ma, samo se ljute jer si izostavio jazz - dodao je. 

Podsjetimo, sredinom veljače glumac je izazvao lavinu reakcija izjavom da "nikoga nije briga" za operu i balet, što je pokrenulo takozvani "Balletgate". 

SVE OČI UPRTE U NJIH FOTO Kakav glamur na crvenom tepihu! Pogledajte koji slavni su se pojavili na dodjeli Oscara
- Ne želim raditi u baletu, operi, ni projektima za koje svi ističu da ih se treba održavati na životu, iako više nikoga nije briga za to - rekao je glumac. U raspravu su se uključile brojne javne osobe, a društvene mreže preplavile su satirične snimke na njegov račun. 

Foto: Mike Blake

Chalamet je ove godine nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg glavnog glumca i to u filmu 'Marty Supreme'. Na svečanu dodjelu stigao je sa svojom djevojkom, slavnom Kylie Jenner. Ona s njime nije pozirala na crvenom tepihu, ali zajedno su se pojavili u dvorani. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume
PRERANO OKUSILI SLAVU

FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume

Mnoge dječje zvijezde utjelovile su uloge u kultnim filmovima. Neki od njih povukli su se iz svijeta glume i danas izgledaju potpuno neprepoznatljivo
Sulejman i Hurem ponovno su skupa: Nakon 15 godina stiže njihov novi zajednički projekt
GLUME ZAJEDNO

Sulejman i Hurem ponovno su skupa: Nakon 15 godina stiže njihov novi zajednički projekt

Posebnu pažnju ovom projektu privlači povratak Meryem Uzerli nakon pauze koju je napravila. Njezino ponovno pojavljivanje uz Halita Ergença mnogi vide kao važan trenutak za tursku filmsku scenu
Nives o Dini Drpiću: 'Njegova je cura divna, uselili su se zajedno nedavno i žive jako blizu nas'
U DOBRIM SU ODNOSIMA

Nives o Dini Drpiću: 'Njegova je cura divna, uselili su se zajedno nedavno i žive jako blizu nas'

Nives Celzijus ispričala je kako se njenom bivšem suprugu Dini Drpiću sviđa njezina nova pjesma 'Sinkronija', no i da im se život nedavno malo promijenio...

