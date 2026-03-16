SLAVIO NA DODJELI

Michael B. Jordan dobio Oscara za najbolju mušku ulogu: Glumi blizance u horor filmu 'Sinners'

Jordan je u filmu utjelovio oba brata, Elijaha "Smokea" i Eliasa "Stacka" Moorea, kreiravši dva potpuno različita lika. Ovo je bila njegova prva nominacija za Oscara

Michael B. Jordan, glumac čiji je put do zvijezda bio popločan upečatljivim ulogama na malim i velikim ekranima, konačno je dosegnuo vrhunac filmske industrije. Na 98. dodjeli nagrada Oscar osvojio je svoj prvi zlatni kipić za najbolju mušku ulogu. Priznanje je stiglo za njegovu izvanrednu dvostruku ulogu u nadnaravnom horor trileru Sinners.

Bila je ovo prva njegova nominacija za Oscara, a nagradu je osvojio ulogom blizanaca. U svom govoru se zahvalio svojoj majci, koja je sjedila u publici, kao i ostatku svoje obitelji.

O čemu se radi u filmu Sinners? 

Film Sinners smješten je u ruralni Mississippi 1930-ih godina, u brutalno okruženje ere Jima Crowa, a prati priču o braći blizancima, ratnim veteranima koji se vraćaju u rodni grad kako bi otvorili glazbeni klub. Jordan je u filmu utjelovio oba brata, Elijaha "Smokea" i Eliasa "Stacka" Moorea, kreiravši dva potpuno različita lika – jednog stoičkog i opterećenog prošlošću, a drugog karizmatičnog i impulzivnog.

Kritičari su njegovu izvedbu nazvali majstorskom, ističući nevjerojatnu sposobnost da kroz suptilne geste i nijanse u govoru publici predstavi kompleksan odnos dvojice muškaraca suočenih s drevnim zlom koje prijeti njihovoj zajednici. Film je postigao ogroman komercijalni uspjeh, zaradivši preko 370 milijuna dolara diljem svijeta, a odjeknuo je i tijekom sezone nagrada, osiguravši nominacije na Zlatnim globusima, BAFTA-i i nagradama Critics' Choice.

Ključan trenutak dogodio se na dodjeli Actor Awards, gdje je Jordanova pobjeda mnoge iznenadila i dala mu ključan zamah u utrci za Oscara. U emotivnom govoru zahvalio je majci, redatelju i cijeloj ekipi.

​- Ni sam ne znam odakle početi, ovo uopće nisam očekivao. Osjećam se tako počašćeno i privilegirano što sam uopće nominiran - rekao je tada.

Od dječjeg modela do zvijezde malih ekrana

Jordanov put započeo je daleko od holivudskog glamura. Odrastajući u Newarku u New Jerseyju, karijeru je počeo kao dječji model za poznate brendove, a prve glumačke korake napravio je krajem devedesetih s epizodnim ulogama u serijama poput Cosby i kultne Obitelji Soprano. Ipak, uloga koja ga je prvi put stavila pod svjetla reflektora bila je ona tragičnog mladog dilera Wallacea u prvoj sezoni HBO-ove serije Žica (2002.). Njegova potresna izvedba ostavila je dubok trag na gledatelje i kritiku, pokazavši zrelost koja je nadilazila njegove godine.

Nakon toga uslijedio je angažman u sapunici All My Children, a zatim i uloga koja ga je predstavila široj publici – ona karizmatičnog Vincea Howarda u hvaljenoj sportskoj drami Friday Night Lights. Upravo je ondje dokazao da posjeduje zvjezdani potencijal i da je spreman za veće izazove.

Partnerstvo koje je stvorilo legendu

Prijelaz na film bio je neizbježan, a ključan se pokazao susret s redateljem Ryanom Cooglerom. Njihova prva suradnja, drama Fruitvale Station (2013.), donijela je Jordanu prvi veliki filmski proboj. Uloga Oscara Granta, donijela mu je salve pohvala i potvrdila ga kao glumca iznimne snage i empatije.

Dvije godine kasnije, Coogler i Jordan udružili su snage kako bi oživjeli Rocky franšizu za novu generaciju. U filmu Creed Jordan je postao Adonis Creed, sin legendarnog Apolla, a njegova predanost ulozi, koja je uključivala mjesece rigoroznih treninga, rezultirala je svjetskim uspjehom.

Vrhunac njihove suradnje prije Sinnersa dogodio se 2018. godine u Marvelovom blockbusteru Black Panther, gdje je Jordan utjelovio Erika Killmongera, jednog od najkompleksnijih i najbolje ocijenjenih negativaca u povijesti filmova o superjunacima. Pojavio se i u nastavku, Black Panther: Wakanda Forever

