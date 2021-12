Glumica Park So-Dam (30) otkrila je da su joj liječnici dijagnosticirali papilarni karcinom štitnjače i odlučila je pauzirati sve angažmane kako bi se oporavila od bolesti.

Bolest joj je poremetila planove za promociju njezinog sljedećeg filma 'Special Delivery'.

Korejska glumica ispričala je kako je rak otkrila nakon redovnih pretraga kod liječnika, a brzo nakon toga bila je i na operaciji u kojoj su joj uklonili maligne stanice iz vrata, piše CNN.

- Glumica Park So Dam usredotočit će se na njezin oporavak kako bi vas u budućnosti mogla vidjeti zdrava, a ArtistCompany će također dati sve od sebe da pomogne glumici da oporavi svoje zdravlje - stoji u službenoj objavi njene agencije.

Park se pojavila u brojnim južnokorejskim filmovima i TV serijama, uključujući 'The Priests' (2015.) i 'The Silenced' (2015.), no do izražaja je došla tek u globalnom hitu 'Parazit' iz 2019. godine koji je postao i prvi film na stranom jeziku i prvi južnokorejski film koji je osvojio nagradu za najbolji film na Oskarima u veljači 2020. godine.