Zvone i Matea: 'Mi smo najjači' Gledatelji: 'Pakosni su i zlobni'

Matea i Zvonimir prijavili su se u show Superpar, između ostalog, u nadi da će Zvonimiru naći posao modela. Zvone i Matea nisu baš 'sjeli' ostalim ukućanima s kojima su se znali i otvoreno svađati, pogotovo bivša vojnikinja. A sudeći po komentarima i anketama, ne vole ih ni gledatelji.

- Nismo imali nikakvu razvijenu taktiku prije showa jer nismo imali pojma u što se upuštamo. Prvi ciklus kad smo vidjeli kako zapravo sve funkcionira sa izazovima i klađenjem, dogovorili smo se da nećemo puno ulagati i da se držimo neke zlatne sredine pa do kuda doguramo. Znači nismo smjeli biti najbolji jer nas ionako svi vide kao konkurenciju, a ni najgori jer bi odmah izletjeli van jer smo konkurencija - rekao je par iz Splita.

'Matea je zmija'

Dok su vježbali igrokaz Tina i Davor odlučili su malo glumiti Mateu i Zvonu umjesto jedan drugog jer im je to bilo lakše.

- Oni jedu 14 jaja za doručak! Ja to imam dva tjedna u Čabru - čudio se Davor.

- Ona je zmija - govorio je Davor za Mateu.

- Nevjerojatno koliko Zvone nju voli, ja to još nisam vidjela. Uvijek pronalazi opravdanja za Mateu - dodala je Tina. Potom su nastavili glumiti Zvonu koji ide do preostalih parova kako bi ih molio da glasuju za njih.

Zvone i Matea upravo su se s Tinom i Davorom najviše zbližili u showu.

- Najviše smo se zbližili s Tinom i Davorom, s njima smo provodili najviše vremena, družili, zezali, smijali i bilo nam je jako lijepo družit se s njima, no poslije su se neke stvari promijenile. Nemamo par koji nam nikako nije sjeo, s nekima smo se družili manje s nekima više. Žao nam je što se nismo više družili sa Hanom i Goranom jer su također zanimljivi i zabavni, ali to ćemo popraviti u stvarnom životu - rekli su Zvone i Matea koji su nakon ispadanja vrlo jasno svima dali do znanja koliko su povrijeđeni i razočarani.

Naime, Zvone i Matea s Davorom i Tinom bili su u 'klanu' te su se dogovorili da neće jedni druge izbaciti iz showa ako dođe do eliminacija. Davor i Tina ipak su ih izbacili, prvenstveno zbog Mateine negativnosti, objasnili su.

- Matea je od prvog dana pokazala nepovjerenje prema tebi i slabost. Matea moraš naučiti cijeniti i poštovati druge ljude. To su općenite stvari draga moja - rekao je Davor te joj dao do znanja kako cijelo vrijeme prisluškuje tko što priča o njima.

'Ovo će vam gledati djeca'

- Davor je dvolični lažov. On je gubitnik i luzer - rekao je tada Zvonimir.

- Mi bi ovaj show pobijedili da neki nisu zabijali noževe u leđa. Srećom pa će to vaša djeca gledati - rekla je Matea na kraju što je najviše pogodilo Tinu i Davora.

- Svu sreću u životu mu želim, ali nije to život. Ispao je smeće - zaključio je Zvonimir.

'Najteže mi je bilo kad me Davor nije mogao pogledati u oči'

Žuč su nastavili prolijevati i u finalnoj emisiji. Kazali su kako su se tenzije smirile i kako bi se ponovno prijavili u iduću sezonu showa.

- Mi smo najjači, ti si u najavi krivo rekao da su ostali najjači parovi. Nisu, jedan je ovdje - rekla je Matea Enisu.

- Prijavili bi se ponovno, ali ovaj put bez prijateljstva - rekao je Zvone, a Enis ga je pitao kako planira opstati u kući bez prijateljstva i ako je sa svima posvađan kad ukućani biraju tko će ostati.

Na Enisovo pitanje koji mu je bio najteži trenutak u emisiji, Zvonimir je rekao: 'Kad me Davor nije mogao pogledati u oči prije eliminacija'.

Parovi u finalu Bada i Toca, Tina i Davor te Jana i Miroslav morali su pokazati fizičku izdržljivost. Dok ih je 'šibala' hladna voda, vjetar i led morali su držati torbu od 15 kila, a kasnije su im dodali još jednu torbu iste težine. Indira Levak (45), koja je sa suprugom Miroslavom bila posebna gošća finalnog tjedna, zaplakala je dok je gledala kandidate kako se muče, a Matea je dobacivala kako 'ih već sat i pol štede' i da bi trebali pojačati tempo.

Bujica komentara

Čitatelji 24 sata i pratitelji showa izrazili su svoje mišljenje o paru u komentarima.

'Znači Zvone i Matea, sramite se', 'Matea ni u finalu nije mogla sakriti onu pakost i zlobu navijajući da se finaliste čim više muči, da ih se ne štedi', 'Izjave za zgrozit, koliko jada i gorčine ima ovom paru... šokantno', 'Matea i Zvone najantipatičniji par od svih showova do sada zajedno!', samo su neki od komentara.

