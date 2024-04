Zvonimira Bobana i Leonardu su snimili na kavi nakon pomirenja

Bivša manekenka Leonarda Lončar i bivši nogometaš Zvonimir Boban snimljeni su u centru Zagreba gdje su zajedno popili kavu, piše Jutarnji list. S parom je bio i njihov bliski prijatelj. Inače, početkom ove godine Leonarda je izjavila da su ona i Zvonimir ponovno zajedno nakon što su jedno vrijeme bili razdvojeni.

Par je uživao na kavi u Gajevoj ulici, a nogometaš je nosio Dinamovu trenirku.

Inače, Zvonimir Boban i Leonarda Lončar razišli su se početkom svibnja 2021. godine, a u siječnju ove godine Leonarda priznala da su ponovno skupa.

- Istina je, Zvone i ja opet smo zajedno, jako smo sretni - rekla je Leonarda za Story.

Iako se službeno nisu nikad razveli, kad je došlo do njihova prekida prije tri godine, manekenka se vratila iz Švicarske u Hrvatsku. Leonarda je tada priznala kako je iza nje težak životni period.

- Nema do Hrvatske. Tu u pidžami izađem sa psom van i odem po kavu i po kroasane. I kći, koju danas zovem Ljutika jer je ljuta na mene, kaže da nema do Zagreba, do tog nekog seosko-gradskog lifestylea. Ja se tu osjećam da mogu bilo kako izaći van, da mi ništa neće biti zamjereno - rekla je za RTL.

Par ima i petero djece - kćeri Mariju, Martu i Ružu te dva sinova Gabrijela i Rafaela.