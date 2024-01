Prvi poljubac na Leonardin 19. rođendan: Zvonimir Boban bio uporan, na prvu mu se svidjela

Istina je, sretni smo, rekla je Leonarda Lončar za Story i time potvrdila da je ponovno u vezi sa Zvonimirom Bobanom (55).

Legendarni nogometaš i Leonarda zajedno su bili 33 godine, a od toga 28 u braku. No kraj ljubavi došao je 2021. godine, kada je par odlučio nastaviti svako svojim putem.

Sporazumno su se rastali, a odlučili su nastaviti zajedno se brinuti za djecu.

- Lea i ja smo se razišli i živimo odvojeno. Nastavit ćemo zajednički voditi brigu o našoj djeci u skladu i u velikom poštovanju koje imamo jedan prema drugome - rekao je tada Zvonimir za Večernji, a šuškalo se kako je razlog razvoda veza Bobana s 33-godišnjom stomatologinjom.

Foto: Niviere David/ABACA/PIXSELL

Leonarda je tada priznala kako je iza nje težak životni period, a iz Švicarske vratila se u rodni Zagreb.

- Nema do Hrvatske. Tu u pidžami izađem sa psom van i odem po kavu i po kroasane. I kći, koju danas zovem Ljutika jer je ljuta na mene, kaže da nema do Zagreba, do tog nekog seosko-gradskog lifestylea. Ja se tu osjećam da mogu bilo kako izaći van, da mi ništa neće biti zamjereno - rekla je za RTL.

Imala je samo 18 godina kada je upoznala Zvonimira

Leonarda je radila kao model, ali je zbog ljubavi 1991. godine odrekla se modnih pista i odselila se sa Zvonimirom u Milano. Upoznali su se u jednom zagrebačkom butiku u kojem je Leonarda Lončar radila dok još gradila manekensku karijeru. Njoj je tada bilo 18 godina, a on je bio mlada nada zagrebačkog Dinama.

Foto: Arhiva24sata

Leonarda mu se na svidjela na prvu, ali trebalo mu je vremena da ju pozove na spoj pa se vraćao u butik s izlikama da treba prekrojiti i zamijeniti odjeću koju je kupio. Nakon nekoliko susreta, konačno je pristala izaći s njim.

- Glumila sam neosvojivu djevojku iz knjige 'The Rules'. Nikad nisam pratila nogomet, nikakav sport, pa on za mene tada i nije bio junak - prisjetila se svojedobno Leonarda njihovih ljubavnih početaka.

Prvi put su se poljubili kada je imala 19 godina

Prvi put su se poljubili na njezin 19. rođendan te su tako započeli vezu, a četiri godine kasnije su se vjenčali. Prvo su stali pred matičarem u Milanu, a onda su priredili veliko crkveno vjenčanje 11. lipnja 1994. godine u crkvi Svetog Marka u Zagrebu.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Leonarda je imala i spontani pobačaj zbog ciste na jajniku pa su 1997. godine odlučili posvojiti šestomjesečnu djevojčicu Mariju. Pet godina kasnije posvojili su i dječaka Gabrijela, a 2007. godine dvoje blizanaca: Martu i Rafaela.

Posvojili su četvero djece i zajedno imaju kćer

No želja za biološkim djetetom im se ostvarila na 15. godišnjicu braka, a 2008. godine Leonarda je rodila djevojčicu Ružu.

Foto: Dalibor Urukalović/Pixsell

- Još ne mogu vjerovati da sam rodila. Beba je preslatka. Tako je sitna, malena, ali vrlo živa. Rodila sam carskim rezom u bolnici Merkur, s epiduralnom anestezijom, jer sam željela biti posve svjesna i vidjeti svoju bebu čim dođe na svijet - rekla je tada za Gloriju te dodala kako je kćerkica bila 40 dana u bolnici, a ona je 40 dana plakala.

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL/N1 Screenshot

Leonarda i Zvonimir posljednji put zajedno su snimljeni na dodjeli nagrada najboljim nogometašima u organizaciji FIFA-e u Milanu 2019. godine.