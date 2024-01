Nakon razvoda su tražili sreću: Leonarda se vratila modi, Zvone je uživao s 20 godina mlađom...

Istina je, sretni smo, rekla je Leonarda Lončar za Story i time potvrdila da je ponovno u vezi sa Zvonimirom Bobanom (55). Sretna vijest se brzo proširila u javnosti, a par je zajedno bio 33 godine, od toga 28 u braku.

No, početkom svibnja 2021. godine objavili su da se sporazumno razvode, a Leonarda se odlučila vratiti u rodni grad Zagreb.

- Nema do Hrvatske. Tu u pidžami izađem sa psom van i odem po kavu i po kroasane. I kći, koju danas zovem Ljutika jer je ljuta na mene, kaže da nema do Zagreba, do tog nekog seosko-gradskog lifestylea. Ja se tu osjećam da mogu bilo kako izaći van, da mi ništa neće biti zamjereno - rekla je za RTL.

'Kćeri se obožavaju uvaliti u moje stvari'

Nakon rastave vratila se modnom dizajniranju, a njezine kćeri, kako kaže, nemaju modnih afiniteta kakvih ima ona, no obožavaju njezine ormare.

Foto: Dnevnik.hr

- Obožavaju se uvaliti u moje ormare i izvlačiti vani moje stvari, to im je najdraže. Nitko od njih nema modnih afiniteta, ali sve tri cure obožavaju slikanje, kreativne su - zaključila je ponosna mama, pohvalila se ponosna mama.

Zvone bio sa zubaricom...

Dok se Leonarda odlučila vratiti u normalu, družiti sa starim prijateljima i svojoj prvoj ljubavi - modi, Zvonimir Boban je bio snimljen na otoku Braču na ljeto 2021. godine u društvu 20 godina mlađe stomatologinje Marijane Gikić.

Inače rodom iz Bihaća, Marijana je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2012. godine, a iste godine upisala je Poslijediplomski doktorski studij Dentalne medicine. Specijalizaciju iz stomatološke protetike započela je 2015. godine, a sada je obranila doktorsku disertaciju na temu "Usporedba učinkovitosti edukacijske intervencije s kineziterapijom i stabilizacijske udlage u liječenju temporomandibularnih poremećaja".

Time su se pohvalili i iz 'Delight luxury' koji je na društvenim mrežama objavio Marijaninu fotografiju s obrane.

- Naša draga klijentica Marijana Gikić obranila je doktorsku disertaciju u našem odijelu. Čestitke doktorice - napisali su na službenom Instagram profilu.

Foto: Mimmo Carriero / IPA

Fotografi su bivšeg 'vatrenog' i Marijanu snimili kako uživaju u njegovoj obiteljskoj kući na Braču gdje je navodno upoznala i članove njegove obitelji.

Prisjetimo se, Leonarda i Zvonimir upoznali su se kad je njoj bilo 18 godina, a on bio mlada zvijezda zagrebačkog Dinama. Ona je tad radila u jednom zagrebačkom butiku i gradila manekensku karijeru, ali zbog ljubavi se 1991. godine preselila u Milano.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Tamo su stali pred matičara, a onda su priredili veliko crkveno vjenčanje 11. lipnja 1994. godine u crkvi Svetog Marka u Zagrebu.

Posljednji put zajedno su snimljeni na dodjeli nagrada najboljim nogometašima u organizaciji FIFA-e u Milanu 2019. godine.