24SATA NA FINALU LP Mađari kiksali u organizaciji: 'Mogli bi i oni nešto naučiti od nas Hrvata'
U fan‑zoni smo se družili i s trojicom navijača iz Kenije, koji su do glavnog grada Mađarske “potegnuli” ozbiljan put. Jedan od njih ispričao nam je da su u avionu proveli oko 12 sati
I da je rezultat ostao 1-0, s ovakvom igrom ne bih želio da smo prvaci Europe, rekao nam je jedan razočarani hrvatski navijač Arsenala nakon što je PSG obranio naslov Lige prvaka. Ne krivimo ga što tako misli, klub sa sjevera Londona imao je loptu u nogama samo 24,7 posto utakmice, što je uvjerljivo najmanji posjed u finalu Lige prvaka otkako se ta statistika bilježi od 2004. godine. Francuzi su na kraju slavili nakon raspucavanja jedanaesteraca (4:3), a s bijele točke za “topnike” su promašili Eze i bivši stoper Dinama Gabriel, koji je opalio “debelo” preko gola i poput hladnog tuša srušio navijačke snove.