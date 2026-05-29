FOTO Sretno, mladenci! Vatreni napustio pripreme za Svjetsko prvenstvo kako bi se oženio...

Nikolina Perković pratila je Martina Erlića i na finalu Lige nacija koje su "vatreni" igrali 2023. godine u Rotterdamu. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke
Nikolina Perković, kći gitarista Rikarda Perkovića, ovaj je petak u Biogradu uplovila u bračne vode s hrvatskim nogometnim reprezentativcem Martinom Erlićem. Svadba se upravo održava u resortu Crvena luka.
Zaljubljeni zadarski par u lipnju 2025. objavio je zaruke na društvenim mrežama, a čestitke su odmah počele pristizati.
"Zauvijek počinje sada", napisali su Nikolina i Martin u zajedničkoj objavi.
Da svadbena zvona zvone nagovijestila je i nedavna objava s djevojačke zabave.
Nikolina dolazi iz Zadra, a prema njezinim fotografijama, voli putovati i po struci je optičarka.
Par je objavio prvu zajedničku fotografiju u siječnju 2024. godine, na Martinov 26. rođendan, i time potvrdio nagađanja.
Ipak, čini se da njihova veza traje već neko vrijeme jer je Nikolina bodrila reprezentaciju još 2023. u Rotterdamu. Tada je, doduše, nosila dres s prezimenom Luke Modrića.
Erlić je zbog poziva u mladu reprezentaciju propustio bratovo vjenčanje, a nakon skandala s Lukom Sučićem ništa nije htio prepustiti slučaju pa je od team menadžerice Ive Olivari pitao kad bi on mogao zakazati svoje kako se ne bi kosilo s početkom priprema za SP.
"Iskreno, nemam neki svoj tip, da mora biti plavuša, crnka, visoka, niska... Intuitivno mi se mora svidjeti na prvu. Volim razgovorljive, duhovite cure, ne da je neka dosadna. Dodao bih da su mi naše cure puno ljepše i normalnije od Talijanki", rekao je Erlić jednom prilikom za Story, a sada je pronašao suputnicu do kraja života.
Erlić je osvojio simpatije javnosti svojom skromnošću i činjenicom da još uvijek pomaže obitelji u poljoprivrednim poslovima. Rođen je u Tinju, mjestu u zadarskom zaleđu, između Biograda i Benkovca.
"Kada sam se rodio, moji su živjeli u štali. U jednoj prostoriji bile su životinje, a od njih nas je dijelio samo jedan zid. Prolazili smo kroz jako teške trenutke i skupljali boce. Koliko danas samo Hrvata skuplja boce... Nije sramota, ali to nikada nisam rekao. Takve neke stvari volim inače zadržati za sebe", ispričao je u Knjazovoj novoj emisiji prošle godine.
Buduća se supruga pobrinula oko priprema, ja sam samo usredotočen na nogomet. Kada dođe vrijeme za pir, onda ću razmišljati o svemu, rekao je Erlić na konferenciji za medije u srijedu na Rujevici, a dva dana nakon toga, uz dozvolu HNS-a, napustio je kamp kako bi proslavio najvažniji dan u životu. Sretno, mladenci!
Izbornik je otkrio svima da se ženim. Da, razgovarao sam s Ivom, da vidim kad kreću pripreme za SP. Naravno ako se pripreme dogode ranije nije problem da odem jedan dan na početku priprema, bitno je da sve bude u dogovoru s izbornikom, govorio je Martin.
Erlić je iz Sassuola preko Bologne prošle godine, iako se spominjao kao meta Dinama, otišao u Midtjylland i osvojio danski kup.
