A pisali su da će razbiti Hrvate: I nebo je plakalo nad sudbinom Srbije! Penal je trebalo ponoviti

Mitrovića su proglasili tragičarom, zapitali se zašto sudac nije gledao snimku i tražio ponavljanje njegova penala (iako je golman bio jednom nogom na crti), a za ovim ispadanjem Srbi će dugo žaliti

<p>U finalu dodatnih kvalifikacija za Europsko prvenstvo <strong>Škotska</strong> je pobijedila <strong>Srbiju</strong> na penale 6-5 (1-1) i izborila Europsko prvenstvo nakon 25 godina.<strong> </strong>Škoti će tako u skupinu D uz Hrvatsku, Češku i Englesku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dalić iz Istanbula</strong></p><p>Srpski mediji, očekivano, u šoku su nakon što domaći sastav nije izborio Europsko prvenstvo prvi put u ovom stoljeću i prvi put pod imenom Srbija.</p><p>"Reprezentacija Srbije poslije penala poražena u doigravanju od Škotske! Mitar tragičar" - piše <a href="https://www.kurir.rs/sport/fudbal/3566393/uzivo-video-srbija-skotska-2045-biti-ili-ne-biti-za-orlove">Kurir.</a></p><p>"Orlovi" pali u penal lutriji! Nogometaši Srbije propustili povijesnu priliku, velika drama pripala Škotima!'' - piše <a href="https://sport.blic.rs/fudbal/evropski-fudbal/srbija-skotska-uzivo-prenos-live-stream-iz-minuta-u-minut-izvestaj/316zksg">Blic.</a></p><p>Ryan Christie doveo je Škote u vodstvo u 52. minuti, a izjednačio je Luka Jović u 90. za ulazak u produžetak. Golova nije bilo do penala, a tamo je ključan u petoj seriji promašio Aleksandar Mitrović. Obranio mu ga je David Marshall.</p><p>- Ostaje velika tuga. Možda smo bojažljivo ušli u utakmicu, teško je pričati o bilo čemu. Nismo uspjeli izboriti Euro nakon 20 godina, ali što je, tu je. Dali smo sve od sebe i čekamo iduću priliku - rekao je <strong>Luka Jović</strong>.</p><p>"Igrom nismo zaslužili ni produžetke, ali imamo za čime žaliti, kada je već došlo do dodatnih 30 minuta igre. Škoti su nagrađeni za pristup i igru u većem dijelu utakmice, pri 1-0 propustili su priliku da nas dotuku, a s bijele točke su šutirali nepogrješivo", piše <a href="https://www.telegraf.rs/sport/fudbal/3262182-srbija-skotska-baraz-euro-2020-stadion-rajko-mitic-kvalifikacije">Telegraf.</a></p><p>''Mitrović je kao peti izvođač jedini bio neprecizan od svih deset izvođača, pa je Škotska zasluženo proslavila prvi odlazak na velika natjecanja još od Mundijala 1998.'', dodaju.</p><p>"Orlovi oštećeni u ključnom trenutku! Mitrovićev penal trebao je biti ponovljen? Zašto sudac nije gledao VAR!?", pisao je <a href="https://www.kurir.rs/sport/fudbal/3566643/orlovi-osteceni-u-kljucnom-trenutku-mitrovicev-penal-trebao-da-bude-ponovljen-video">Kurir</a> i dodao screenshot na kojemu se vidi kako je škotski golman jednom nogom na crti, što je prema pravilima dozvoljeno.</p><p>Inače, isti je medij nakon pobjede nad Norvežanima u polufinalu play-offa <a href="https://www.kurir.rs/sport/fudbal/3546061/hrvati-vi-ste-sledeci-razbicemo-skote-pa-onda-komsije-citajte-u-kuriru" target="_blank">pisao</a> kako će Srbija "razbiti Škote, a onda i komšije", misleći na Hrvate u skupini Eura.</p><p>"Nažalost, tvrdo su aterirali "orlovi" na blatnjavi teren "Marakane". I nebo je plakalo nad našom sudbinom, uz jaku kišu, kao da se igralo u Glasgowu, a ne Beogradu", piše <a href="https://sport.blic.rs/fudbal/evropski-fudbal/srbija-skotska-uzivo-prenos-live-stream-iz-minuta-u-minut-izvestaj/316zksg">Blic.</a></p><p>"Probudili smo se, dakle, u produžecima, što je ipak bilo nedovoljno za trijumf. Ode još jedan voz za stanicu Europsko prvenstvo, izgleda da je neko prokletstvo u pitanju... Žalit ćemo za ovom šansom dugo, dugo", dodali su.</p>