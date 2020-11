Opet će nas Srbi gledati na TV-u, a mi preko dva domaćina idemo po novi veličanstveni rezultat!

Engleska, Češka, Škotska, skupina nije laka, ali mi smo ipak viceprvaci svijeta. Kao takvi mi dolazimo na Euro iduće godine. Zašto se kao druga momčad svijeta ne bismo nadali novom finalu

<p>Došli su Škoti u Beograd kao autsajderi, doista, ne znamo zašto. Nije sporno da Srbi imaju veće zvijezde, ali imena ne igraju. Škotska je zasluženo osigurala Euro, kojemu je domaćin, dvije će utakmice u skupini igrati na svojem kultnom <strong>Hampden Parku</strong> u <strong>Glasgowu.</strong> Srbi su se kratko spasili golom u 90. minuti, ali Škoti su stručnjaci za penale, tako su izbacili i Izrael u listopadu.</p><p>Jedna od te dvije domaće utakmice, bit će i ona 22. lipnja protiv <strong>Hrvatske</strong>. Podsjetimo, mi Euro otvaramo protiv Engleske na Wembleyu, a onda s Česima i Škotima igramo u Glasgowu. <strong>Engleska</strong> i <strong>Škotska</strong> igrat će na <strong>Wembleyu,</strong> baš kao i na Euru 1996. godine kad su Englezi pobijedili 2-0. Bila je to sjajna utakmica, bit će i sad, nadamo se s publikom. Ako korona dopusti da se Euro igra s velikim brojem navijača na tribinama, onda našu momčad čekaju dvije paklene utakmice s domaćinima, ali možemo se mi nositi s tim.</p><p>Čak je 63 posto naših čitatelja u anketi prije mjesec dana poželjelo da nam Srbija bude posljednji protivnik na Euru. To se neće dogoditi i dosta o Srbiji. Oni neka se bave svojim brigama, sad će sigurno biti svega, tražit će se krivac. Idemo se mi posvetiti nama i našim protivnicima na Otoku.</p><p>Hrvatska na <strong>Euro</strong> dolazi kao druga momčad svijeta. Jasno je kako će svima prema nama imati veliki respekt. Od Čeha i Škota smo sigurno jači, a s Englezima smo tu negdje. Bit će to baš li-la utakmica. Naravno, ne mislimo da će one protiv Češke i Škotske biti lagane. U skupini smo s dva domaćina, to je znak da nas čeka težak posao. Škote nikad nismo pobijedili, igrali smo pet puta, vrijeme je za trijumf.</p><p>Na Euru neće biti Ivana Rakitića, koji se oprostio od reprezentacije. Luka Modrić će ga nadamo se dočekati u dobrom stanju. Naravno, prije Eura nas čeka i početak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. godine. Modrić, Brozović, Perišić, Livaković, Kramarić, Vlašić, Brekalo... Među "vatrenima" itekako ima klase tu su sve bolji Budimir, Petković koji je klasu pokazao u kvalifikacijama. Ćaleta-Car, Lovren, Pašalić, Kovačić, Barišić... Iskočit će sigurno još netko. Ok, imamo u ovom trenutku problem s obranom. Da budemo do kraja iskreni, imamo ga već godinu dana, mreža nam nije ostala netaknuta u posljednjih devet utakmica, ali izbornik Zlatko Dalić ima dovoljno vremena da to složi kako treba.</p><p>Nećemo najavljivati velike stvari. Sjetite se, nismo niti prije Rusije, ali jasno je kako ćemo imati velike ambicije. Četvrtfinale-polufinale, to je ono gdje bi svjetski viceprvak mogao doći uz malo sreće. Naravno, mi se nadamo novom velikom finalu i naslovu prvaka Europe. Zar nam je to zabranjeno?! Naravno da nije, mi smo druga momčad svijeta. </p>