A sad Dinamo: Cluj dobio na otvaranju rumunjske lige...

<p>Rumunjski prvak <strong>CFR Clu</strong>j, suparnik zagrebačkog<strong> Dinama</strong> u 2. kolu kvalifikacija za nogometnu Ligu prvaka, pobjednički je krenuo u novu sezonu rumunjske Prve lige svladavši na gostovanju Academicu Clinceni sa 2-1 (1-0). </p><p>Strijelci za Cluj bili su Costache (15) i Petrila (74), a domaća momčad je izjednačila iz kaznenog udarca preko Cebotarua (47). Hrvatski nogometaš Damjan Đoković odigrao je prvo poluvrijeme, a Gabriel Debeljuh je igrao od 58. minute.</p><p>Dvoboj Cluja i Dinama bit će odigran u Rumunjskoj u srijedu, 26. rujna, s početkom u 20 sati po srednjoeuropskom vremenu. Pobjednik će izboriti plasman u 3. kolo kvalifikacija za Ligu prvaka.</p><p>Rumunji su u prvom pretkolu pobijedili Florianu i to na jedvite jade. Maltežani su pružili jako dobar otpor, a na kraju je bilo 2-0. Ipak, Cluj je bio bez nekoliko igrača koji su bili zaraženi korona virusom, ali svi bi se oni trebali vratiti za susret protiv 'modrih'. No, trener Dan Petrescu smatra da mu i dalje trebaju pojačanja. </p><p>- Ako kažem da je Dinamo odlična momčad, reći ćete da pretjerujem pa neka onda to kaže netko drugi. Imaju odlične igrače, veliki budžet, ali i veći pritisak od nas. Za nas bi bila katastrofa da smo ispali od Floriane, ali sad je Dinamo favorit. Moramo dovesti još nekog igrača jer ovo nije dovoljno. Igrali smo s četiri mlada igrača na koje prošle sezone nisam ni računao. Za Dinamo nam nije spreman Omrani, ne znam ni što je s Debeljuhom, a Đoković će valjda biti spreman - rekao je on. </p>