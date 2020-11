Ajmo, Bosno i Hercegovino! Sad nam treba usluga BiH ili Danske

Hrvatska je na ljestvici drugoplasiranih u skupinama skočila visoko zahvaljujući odličnoj gol razlici, ali i dalje ne ovisi samo o sebi. No, BiH vodi protiv Belgije i gura nas na Euro!

<p>Hrvatski su mladi reprezentativci i potučeni korona virusom, bez sedam igrača, svoj posao u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro napravili. U Puli je <a href="https://www.24sata.hr/sport/biscan-promijesao-sastav-protiv-litve-krecu-divkovic-i-stefulj-728718">Hrvatska pobijedila Litvu 7-0</a>.</p><p>Što sad? E Bišćanova družina ne samo da ne ovisi sama o sebi, nego ne ovisi ni samo o suparnicima iz svoje skupine.</p><p>Na Euro iduće godine (koji se igra u dva dijela!?) plasirat će se svi pobjednici skupina i pet najboljih drugih iz devet skupina.</p><p>Hrvatska je u subotu izgubila šanse za prvo mjesto, kad je Češka svladala Grke i otišla na nedostižna četiri boda prednosti. A da bi uopće završila druga, Škotska danas nije smjela pobijediti Grke.</p><p>Tu su nam Grci napravili uslugu i svladali su Škote 1-0.</p><p>A da bi na ljestvici drugoplasiranih bila među najboljih pet, Hrvatskoj je trebala i što veća gol razlika protiv Litavaca. I to je učinjeno!</p><p>E sad se još trebaju poklopiti neki rezultati iz drugih skupina. Hrvatska, dakle, kad joj se oduzmu bodovi osvojeni protiv posljednjeg San Marina, ima 14 bodova i gol razliku 20-7.</p><p>U startu je lošija od Švicarske i Portugala i bolja od Sjeverne Makedonije, te drugog iz skupine 3, bila to Austrija ili Albanija. Dakle, još dva drugoplasirana moraju biti iza "mini vatrenih".</p><p>U skupini 1 sve je zamršeno jer odgođene su dvije utakmice Armenije, koja nije završila posljednja pa se bodovi protiv nje zbrajaju za poredak drugoplasiranih. Island i Švedska mogu završiti drugi, ali obje bi momčadi imale 12 bodova, no i tu utakmicu manje. Koju Uefa može registrirati 3-0 bez borbe za goste, čime bi pretekli Hrvatsku, ali može i ždrijebati hoće li utakmica završiti 1-0, 0-0 ili 0-1, ukoliko ni jedna momčad nije kriva što se utakmica nije odigrala. A može se primijeniti i koeficijent bodova, prema čemu bi Hrvatska bila ispred.</p><p>U skupini 5 drugi mogu biti Poljska i Bugarska, oboje igraju sada i vode, u tom slučaju Poljska će završiti druga s 14 bodova, ali Hrvatska ju je preskočila po gol razlici.</p><p>U skupini 8 Rumunjska je sigurno druga i večeras igra s pobjednikom skupine Danskom. Ulazi u zadnje kolo s 13 bodova, ako pobijedi, preskočit će naše, ako remizira ili izgubi, ostat će iza nas.</p><p>A u skupini 9 druga je Belgija, koja u ovim trenucima igra protiv BiH. Ako pobijedi, završit će ispred, ako izgubi i remizira iza.</p><p>Na poluvremenu BiH vodi protiv Belgije 2-1 i ako tako ostane, Hrvatska će na Euro U21!</p>