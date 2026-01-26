A što kada Fruk napusti Rijeku? Novi vođa se polako nazire...

Kako će Rijeka izgledati kada Toni Fruk napusti Rujevicu, navijači kluba s Kvarnera imali su priliku vidjeti u posljednje dvije utakmice. Najboljeg igrača HNL-a nije bilo zbog loma prsta i odmah se vidjelo koliko takva klasa nedostaje.

Pokretanje videa... 01:38 Golovi na utakmici Rijeka - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Hrvatski prvak mučio se protiv Istre u nastavljenoj utakmici 17. kola pa na kraju slavio 2-1, ali u subotu su ostali bez punog plijena protiv Slaven Belupa (2-2). S igračem manje došli su do boda u 86. minuti, a junak je bio, baš kao i u Puli, veznjak Tiago Dantas.

U izostanku Fruka, Portugalac se istaknuo kao novi dirigent i vođa Rijeke. Odlučio je preuzeti odgovornost i pokazati da na njega mogu računati. Naravno, neće moći zamijeniti golove najboljeg igrača HNL-a i njegovu virtuoznost, ali dao je do znanja da Riječani u njemu imaju veliko bogatstvo. Momčad je u posljednje dvije utakmice plesala po njegovim taktovima, dijelio je lopte s očima i povukao kad je trebalo. Ove sezone je zabio četiri gola i šest puta asistirao u 19 utakmica. Uostalom, tek mu je 25 godina, još nije dotaknuo plafon, potencijal mu je ogroman i jasno je da Riječani mogu jednog dana, ako ovako nastavi, računati na veliku zaradu.

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Nogometno školovanje prošao je u Benfici za čiji je seniorski sastav skupio jednu utakmicu. Prije pet godina bio je na posudbi u Bayernu, tadašnji trener Hansi Flick biranim riječima je govorio o njemu, odigrao je dvije utakmice za prvu momčad. Bio je i član Tondele, AZ Alkmaara i PAOK-a.

HNL ga je upoznao u ljeto 2024. godine kada je kao slobodan igrač napustio Benficu i došao u Osijek, no potpisao je jednogodišnji ugovor. Osječani su nakon par mjeseci shvatili kakvog dijamanta imaju u svome kadru pa su mu nudili višegodišnji ugovor, uvjete kakve nitko do tada nije imao u svlačionici, no malo se i on uzdignuo pa kada je osjetio koliko ga žele, njegovi zahtjevi otišli su u nebo. Tražio je godišnju plaću od milijun eura, što je ohladilo 'bijelo-plave'. Kada se pročulo da neće ostati na Opus Areni, kontaktirao ga je zagrebački Dinamo i htio dovesti, vidjeli su ga kao bitnog kotačića u veznom redu, no njegovi zahtjevi bili su identični pa je dobio i njihovu odbijenicu.

Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Nakon što je cijelo ljeto bio bez kluba, krajem kolovoza ipak se uspio dogovoriti s Rijekom i postao je jedno od najzvučnijih pojačanja kluba u posljednjih nekoliko godina. Naravno da mu nisu dali milijun eura, morao je drastično spustiti svoja potraživanja, ali obećali su mu bonuse ako se klub plasira u europsko natjecanje. To se i dogodilo, ušli su u Konferencijsku ligu, na koncu se probili i do eliminacijske faze, gdje ih čeka ciparska Omonia, pa je na kraju lijepo napunio račune.

Riječ je o izuzetno inteligentnom i kreativnom veznjaku koji s loptom u nogama može baš sve. Može i pokriti nekoliko pozicija, a Rijeka je u njemu dobila dirigenta koji vidi sve na terenu i koji hrani suigrače loptama. Igrač, koji je nekoć slovio kao jedan od najvećih portugalskih talenata, sada se skrasio u Rijeci i polako preuzima ključeve momčadi.