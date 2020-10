A tako blizu: Split je tijesno izgubio od Igokee na Gripama

<p>Košarkaši <strong>Splita</strong> u susretu su 4. kola regionalne<strong> ABA lige</strong> kao domaćini izgubili od<strong> Igokee</strong> sa 78-79 (11-16, 17-25, 25-18, 25-20).</p><p>Nakon vrlo slabo odigranog prvog poluvremena u završnici kojega je gubio i s 15 razlike (26-41), Split je u nastavku zaigrao mnogo bolje, poglavito u napadu no niti u jednom trenutku nije uspio povesti.</p><p>Sredinom četvrte četvrtine Split je smanjio na 63-64 i imao napad za vodstvo. Mesiček je u tom napadu poentirao, a suci su prvotno dosudili i prekršaj gostujućeg centra Carmichaela. To je trebala biti prekretnica jer bi domaći uspjeli preuzeti vodstvo, no nakon dodatnih konzultacija sudačka postava je poništila koševe Mesičeka te mu dosudila prekršaj u napadu. Gosti su iskoristili tu situaciju za novi odmak na pet razlike, pa je Split ponovno morao trošiti energiju na dostizanje rezultata.</p><p>Mesiček je s dva pogođena slobodna bacanja poravnao na 75-75 38 sekundi prije kraja, da bi u sljedećem napadu gostiju Clemmons dobio dva slobodna bacanja koja je realizirao za 75-77 23 sekunde prije isteka vremena. Split je stoga imao priliku u posljednjem napadu na utakmici izboriti dvicom produžetak ili tricom pobjedu, no Luković je devet sekundi prije kraja napravio prekršaj u napadu nakon kojega je Clemmons iskoristio još dva slobodna bacanja za nedostižnih 75-79. Čampara je tricom sekundu prije kraja uspio tek smanjiti na konačnih 78-79.</p><p>Pavle Marčinković je sa 17 koševa bio najefikasniji kod Splita, dok je Nikola Jovanović ubacio 14 poena za Igokeu.</p><p>Split je nakon četiri kola na omjeru pobjeda i poraza 1-3, dok je Igokea na 3-1.</p>