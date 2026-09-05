ABA liga slavi 25 godina postojanja i u sklopu proslave objavljeno je 25 najboljih u povijesti lige, a Dario Šarić završio je na sjajnom 5. mjestu! Prvi je Nikola Jokić, a na listi je i još šest Hrvata
ABA slavi 25. godišnjicu, a ovo je 25 najboljih u povijesti lige. Pogledajte kompletnu listu...
Povodom proslave 25. obljetnice postojanja ABA liga je objavila popis 25 najboljih igrača u povijesti lige, a na njemu se na petom mjestu našao i hrvatski reprezentativac Dario Šarić, dok je prvi Nikola Jokić. Osim Šarića od hrvatskih košarkaša na ovom popisu su još i Bojan Bogdanović, Dino Rađa, Luka Božić, Kruno Simon, Marko Popović i Ante Tomić.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Najveći broj ukupnih glasova dobio je Nikola Jokić (94,3 posto), a slijede ga Dejan Milojević (92,3 posto), Bogdan Bogdanović (80,4 posto), Nikola Peković (78,9 posto) i Dario Šarić (72,7 posto).
U glasovanju za 25 najboljih igrača ABA lige svih vremena, konačni rezultati objedinjuju glasove dobitnika nagrade za trenera godine ABA lige (70 posto ukupnih rezultata glasovanja), glasove dobitnika nagrade za najkorisnijeg igrača (MVP-a) regularnog dijela sezone ABA lige (20 posto ukupnih rezultata glasovanja), glasove predstavnika medija (pet posto ukupnih rezultata glasovanja) te glasove navijača (pet posto ukupnih rezultata glasovanja).
Popis najboljih 25 igrača u povijesti ABA lige:
Nikola Jokić
Dejan Milojević
Bogdan Bogdanović
Nikola Peković
Dario Šarić
Goran Dragić
Nikola Vučević
Jan Vesely
Jaka Lakovič
Miloš Teodosić
Bojan Bogdanović
Bo McCalebb
Dušan Kecman
Nikola Kalinić
Igor Rakočević
Nemanja Gordić
Dino Rađa
Luka Božić
Vasilije Micić
Krunoslav Simon
Marko Popović
Nemanja Bjelica
Ante Tomić
Charles Jenkins
Facundo Campazzo
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+