ABA slavi 25. godišnjicu, a ovo je 25 najboljih u povijesti lige. Pogledajte kompletnu listu...

Povodom proslave 25. obljetnice postojanja ABA liga je objavila popis 25 najboljih igrača u povijesti lige, a na njemu se na petom mjestu našao i hrvatski reprezentativac Dario Šarić, dok je prvi Nikola Jokić. Osim Šarića od hrvatskih košarkaša na ovom popisu su još i Bojan Bogdanović, Dino Rađa, Luka Božić, Kruno Simon, Marko Popović i Ante Tomić.

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Najveći broj ukupnih glasova dobio je Nikola Jokić (94,3 posto), a slijede ga Dejan Milojević (92,3 posto), Bogdan Bogdanović (80,4 posto), Nikola Peković (78,9 posto) i Dario Šarić (72,7 posto).

U glasovanju za 25 najboljih igrača ABA lige svih vremena, konačni rezultati objedinjuju glasove dobitnika nagrade za trenera godine ABA lige (70 posto ukupnih rezultata glasovanja), glasove dobitnika nagrade za najkorisnijeg igrača (MVP-a) regularnog dijela sezone ABA lige (20 posto ukupnih rezultata glasovanja), glasove predstavnika medija (pet posto ukupnih rezultata glasovanja) te glasove navijača (pet posto ukupnih rezultata glasovanja).

Popis najboljih 25 igrača u povijesti ABA lige:

Nikola Jokić

Dejan Milojević

Bogdan Bogdanović

Nikola Peković

Dario Šarić

Goran Dragić

Nikola Vučević

Jan Vesely

Jaka Lakovič

Miloš Teodosić

Bojan Bogdanović

Bo McCalebb

Dušan Kecman

Nikola Kalinić

Igor Rakočević

Nemanja Gordić

Dino Rađa

Luka Božić

Vasilije Micić

Krunoslav Simon

Marko Popović

Nemanja Bjelica

Ante Tomić

Charles Jenkins

Facundo Campazzo