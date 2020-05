Kakav luksuz: Abramovičeva 'pila' ima i proturaketni sustav

Ruski multimilijarder koji je Chelsea odveo na vrh Europe, Roman Abramovič (53), težak je 12 milijardi dolara i živi u velikom strahu od nekoga ili nečega jer 80 milijuna tog bogatstva potrošio je na svoj treći Boeing koji ima anti-balistički sustav sigurnosti identičan onome u kojem leti i američki predsjednik Donald Trump (73).

Foto: Boeing

Što će Abramoviču avion otporan na projektile jednako kao 'Air Force One' to samo on zna. Rus je svoj Boeing 767-33A dodatno uredio s pozlatama, spavaonicom s bračnim krevetom, kompletnom kuhinjom i salom za bankete za 30 osoba. I avionu dao ime: 'Bandit'. Ima li i to veze s Trumpom, zna samo Abramovič.

Foto: Boeing

Foto: Boeing

Vlasnik Chelseaja otprije ima jedan Boeing 767-300 i jedan Boeing 767-700. Sve skupa mu zračna flota vrijedi preko 200 milijuna dolara. Jahta 'Eclipse' kojom je prije nekoliko godina navratio u Dubrovnik vrijedi preko milijardu kuna, a u luci u Gružu 40 cisterni ju jer tankalo 40 sati.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Druga dva Abramovičeva Boeinga su poslovniji, imaju konferencijska sale i više jednokrevetnih spavaćih soba, ali nisu ni izbliza na toj 'high-tech' razini kao Bandit u kojem se posada i putnici ne boje ni projektila zemlja-zrak i sličnih letećih neugodnosti...