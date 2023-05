Čistio je štale, nitko nije htio s njim na basket, zezali ga da je debeo. Sad ide po prvi prsten

Zezali su ga da je debeo, čistio je štale, posjedovao je konja pod imenom 'Dream Catcher', a na kraju je 'lovac na snove' postao MVP NBA lige, a u sezoni kad su mu taj naslov po mnogima 'ukrali', on ima priliku osvojiti - prsten. Nikola Jokić (28), centar Denver Nuggetsa i srpske reprezentacije dosad je dva puta bio MVP lige i to kao najviši pick ikada. Denver, koji dosad nije imao MVP-ja, te 2014. izabrao ga je kao 41...

- Nisam mislio ni da ću igrati u NBA ligi, a kamoli da ću biti MVP. Meni je cilj bio igrati u Euroligi i u jakim srpskim klubovima. Kad su me Denver Nuggetsi draftirali, bila je to prilika da postanem NBA igrač. Mislim da sam je dobro iskoristio.

Put do najveće nagrade u karijeri prve zvijezde Denvera bio je dug i težak, a ni sam nije mislio da je to ono što njega čeka u životu. Dapače, košarku je mrzio.

- Tata mi je rekao da probam trenirati košarku. Kada mi je to predložio, počeo sam plakati. Nisam htio trenirati. Imao sam 10 godina i sve mi je to bilo malo čudno, čak sam se i bojao. Poslije prvog kontakta s loptom, shvatio sam da mogu igrati. Imao sam nekih određenih problema s trenerom, zbog kojih sam otišao u KK Sombor - ispričao je Jokić jednom prilikom.

Upravo se u Somboru Jokić i rodio, a u djetinjstvu mu košarka nije bila na prvom mjestu. Naime, najaviše je volio konje.

- Tamo sam proveo tri godine, pa sam prestao trenirati. Tada su mi konji postali jako važni u životu, postepeno sam ulazio u taj svijet, čak sam čistio i štale, a onda sam ušao u sulke i vozio ih - prisjeća se.

Srpski košarkaš priznao je da, kad je dolazio beogradsku Megu, nije mogao odraditi niti jedan pravi sklek.

- Nisam mogao da napraviti muški sklek pa sam počeo raditi s kondicijskim trenerom i taj period je trajao skoro dva mjeseca. Nastupao sam za juniore Mege, a onda sam počeo igrati i za prvi tim - kaže.

Trebao u Barcelonu

Kad je potpisao prvi ugovor s Megom, imao je 136 kilograma, a sada igra s ugovorom teškim 146 milijuna dolara. No, prije nego li ga je potpisao, kucala je na vrata beogradske dvorane i Barcelona.

- Praktički je sve bilo dogovoreno. Radili smo na nekim malim detaljima. Ali jednom prilikom su odlučili odgledati još jednu utakmicu. Nikola je bio užasan. Mislim, stvarno užasan. Ne možete zamisliti koliko je bio loš. I zatražili su još vremena - ispričao je njegov stariji brat Nemanja.

No, u Denver su je i dalje pratili i rekli su:

- Nisu problem vještine, nego tijelo. A gdje ćeš to lakše ispraviti? U Americi ili Euroligi - upitali su ga.

Noć NBA drafta 2014. godine Jokić je prespavao kod kuće u Somboru. Njegov stariji brat Nemanja nazvao ga je i probudio:

- Draftiran si u NBA ligu, kako sad možeš spavati?

Bila je to, do tada, najveća noć Jokićeve karijere, a on, 'mali debeli iz Sombora', opušteno ju je prespavao. Doduše, 41. pick Nuggetsa izabran je oko pet ujutro, no neki ne bi spavali tjedan dana da znaju da bi mogli započeti NBA karijeru.

Foto: Gary A. Vasquez

Sada je Jokić NBA zvijezda. Jedna od najvećih. Još i bolja otkako je prošle godine oženio dugogodišnju djevojku Nataliju Maćešić. Amerikanci su ga uvrstili u skupinu "jednoroga", igrača jedinstvene kombinacije vještina. Jokić prema tom sudu ima građu centra, pregled igre playa, a ruku mekanu kao najbolji šuter.

- Nikada nisam sanjao o velikom ugovoru, već da se zabavljam i osvajam trofeje. Ugovori su sastavni dio sporta, ali najvažnije su pobjede. Za ovo su zaslužni i moja obitelj, braća, supruga, bivši i sadašnji treneri - kazao je Nikola.

Prošle je godine potpisao, kako tvrde američki mediji, najbogatiji ugovor u povijesti košarke vrijednog 244 milijuna eura na pet godina.

A onda je napravio novu veliku stvar i odveo Nuggetse u finale NBA lige i to 'metlom' protiv jednog od najvećeg košarkaša u povijesti, LeBrona Jamesa (38). 'Pomeli' su Lakerse s 4-0 u seriji, a od 'kralja' je dobio jasnu poruku.

- Što je Jokić dokazao u seriji? Baš ništa. Znam koliko je dobar. Znam kako je Jokić dobar - zaključio je James.

'Dream catcher' je uhvatio svoj san i ne pušta ga. Još nekoliko pobjeda, a možda i eto prstena! A prije deset godina nitko s njim nije htio ni na basket...