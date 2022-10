Aco odabrao suradnike u repki: Pola stožera stiže iz Cibone...

Po četvrti put u karijeri Aco Petrović zasjeo je na klupu reprezentacije, ovaj put kao vršitelj dužnosti odradit će preostala dva ciklusa u pretkvalifikacijama za EuroBasket. A obzirom kako nitko ne želi tu stresnu poziciju izbornika Hrvatske, ne bi bilo čudno ni da ostane na duže razdoblje.

Povodom imenovanja Aco je objavio širi popis igrača za utakmice protiv Austrije i Poljske koje se igraju 10. i 13. studenog, a sada znamo i tko će s njim surađivati. Novo ruho stručnog stožera dobilo je boju Cibone. Pomoćni trener će biti trener vukova Josip Sesar, drugi pomoćnik je trener Bosca Ivan Tomas. Sesarov asistent Bariša Krasić dobio je ulogu video koordinatora zaduženog za pripremu analize utakmica, a kondicijski trener Jure Šango umarat će igrače na parketu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Kada sam preuzimao struku u Savezu prije četiri tjedna, nisam očekivao da će to otići u ovom smjeru, no s obzirom na sve ono što se dešavalo u prvom krugu razgovora s potencijalnim kandidatima te nakon što sam praktično obišao sve igrače, možda je to i logično rješenje. Sasvim sigurno je da sam ovog trenutka najinformiraniji što se tiče forme i praćenja, no za mene je to ovog trenutka dodatno opterećenje. Svjestan sam koliko je taj sljedeći prozor bitan i za buduća ljeta jer ako se dobiju obje utakmice, već dobivamo kvalitetno radno ljeto 2023. te bi mogli sudjelovati na pretkvalifikacijama za Olimpijske igre u Parizu. Ulog je velik, prihvatio sam i tu ulogu kao vršitelj dužnosti izbornika dok do kraja sezone ne riješimo pitanje izbornika. Spreman sam odraditi ta dva prozora dok ne dođemo do konačnog rješenja - rekao je Petrović prije nekoliko dana.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Aco se tako, barem privremeno, vraća na klupu reprezentacije koju je prethodno vodio u tri navrata na četiri natjecanja. Prvi put na EP-u 1995. godine kada smo osvojili i posljednju medalju, na EuroBasketu 2001. godine ispali smo od Turske u četvrtfinalu. Prije šest godina, kada je vladao veliki optimizam i sanjala se medalja, zapeli smo u četvrtfinalu Olimpijskih igara protiv Srbije. Godinu dana poslije Aco je s reprezentacijom doživio debakl na EuroBasketu ispavši u osmini finala pa je odstupio.

Najčitaniji članci