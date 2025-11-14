FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica
MIlica Tasić je odbojkaška reprezentativka Srbije, a igra u Turskoj.
| Foto: Instagram
MIlica Tasić je odbojkaška reprezentativka Srbije, a igra u Turskoj. |
Foto: Instagram
MIlica Tasić je odbojkaška reprezentativka Srbije, a igra u Turskoj.
| Foto: Instagram
MIlica Tasić je odbojkaška reprezentativka Srbije, a igra u Turskoj.
| Foto: Instagram
Prošlog ljeta Vildoza i Tasić vjenčali su se u Beogradu i zato je Argentinac odlučio prijeći na pravoslavlje kako bi se vjenčao s Milicom po pravoslavnom obredu.
| Foto: Instagram/Canva
Upoznali su se dok je igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. i od tada su zajedno.
| Foto: Instagram
A zajedničke trenutke često dijele na društvenim meržama.
| Foto: Instagram
Smatraju je jednom od najljepših sportašica na svijetu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par je nedavno uhićen zbog fizičkog napada na medicinsko osoblje nakon što su ometali rad hitne pomoći. Nedugo potom pušteni su iz pritvora.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram