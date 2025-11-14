Obavijesti

SPORTSKI PAR

FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica
MIlica Tasić je odbojkaška reprezentativka Srbije, a igra u Turskoj. | Foto: Instagram
