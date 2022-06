Aco Petrović: Već smo skupili oko 250.000 eura za Cibonu. Evo kako ćemo spasiti velikana

Aleksandar Aco Petrović i Saša Pavličić Bekić imat će danas veliku presicu u 13 sati u Draženovu domu. Naravno, tema je spas kluba pod nazivom "Mi smo Cibona". Konferenciju možete pratiti na našem portalu.

- Predstavit ćemo program što mislimo napraviti. Ja sam u sportu od 1976. godine. To je punih 46 godina uz prekide vezano uz Cibonu. Bio sam igrač, trener, izvršni direktor, predsjednik. Mogu sagledati situaciju iz svih uglova. Ovo mi je jedna od najvažnijih presica u životu. Kada se pripremate za utakmicu, tu ste doma. Ovo je veće i više od toga. Komunikacija mora biti ekstremno čista i jasna, ako ima kakvih dilema, pitajte nas po završetku izlaganja - rekao je Aco Petrović na početku presice pa nastavio s izlaganjem.

- Zašto smo tu? Prije godinu dana došla je jedna grupacija u kojoj je bilo nekoliko nas. Ta četvorica plus par ljudi iz druge Mi smo Cibona već jutros uplatili su na račun udruge s kojeg će se deponirati taj novac kojim možemo nazvati početak nečega čime želimo spasiti Cibonu. Prije godinu dana smo bili tu, bila je drugačija situacija. Imali smo petogodišnji plan kako pomoći klub. Imali smo pismo namjere stranog investitora od milijun ipo eura godišnje. Grad je bio medijator između nas i kluba, nismo uspjeli probiti barijeru,nismo uspjeli ući u klub. Došli su drugi ljudi. Sve je to išlo okej. Danas se nalazimo, sjajan je datum negativno rečeno, danas je 60. dan da je Cibona blokiran, a pet mjeseci igrači nisu plaćeni. To je dovelo do egzodusa svih igrača, a da niste ubrali ni jedan euro odštete. To me najviše vrijeđa. Ako ste pet mjeseci financirali klub kroz pozajmice, to ste mogli i kroz zadnja četiri mjeseca. Svi igrači su otišli osim kapetana Prkačina koji će čekati rasplet situacije. Desetak dana prije početka finalne serije, klub ostaje bez čelnika, i ne postoji praktički.

Kako će spasiti Cibonu?

- Nemamo vremena više, klub može otići u stečaj već sutra. Ja sam odlučio jer su se određeni ljudi prelamali, ako Cibona ode u stečaj, pada u četvrtu ligu. Druga opcija je bila da se Cibona poveže s klubom i da prenese trofeje. Ne možete na Bosco prenijeti te trofeje tu povijest, to je varanje naroda. Treća opcija je stečaj. Gledajte, moramo pokušati napraviti nešto da spasimo Cibonu. Mene je Cibona razvila kao čovjeka. Dužan sam napraviti sve da se Cibona spasi. Moja uplata je tu, moja tri prijatelja iz ove priče su uplatili preko firmi. Renato Radočić i njegova firma uplatili su početni kapital. 11 uplata po 5000 eura i stranke nakon svega 40 minuta. Ljudi koji su prije 4 tjedna napustili klub su uplatili 5000 eura na račun udruge gdje će se skupljati novac za ovaj proces. Odlučili smo se za udrugu, bilo je da ne bi gubili vrijeme jer svaki dan je bitan. Odlučili smo se za račun udruge Mi smo Cibona jer vjerujem tim ljudima, pošto garantiram svaki iznos koji stigne na taj račun svojim imenom i imovinom, onda sam ja bio taj koji će birati račun. Oni su pristali. Imamo evidenciju svakog trena kakvo je stanje. Čak prije ovoga svi ovi ljudi koji su oko ove ideje bili su uplatili i izvršili taj dio posla.

- Ono što je bitno komunicirati, što se dobiva uplatom? Dobiva se spas Cibone. Dobivam zauzvrat ono što je bilo dio mog odrastanja, vaši očevi su pratili Cibonu. Svatko ima neku poveznicu, ako hoćete i hrvatska košarka. U 30 godina Cibona je dala osam izbornika, nebrojeno igrača. Vidjet će se koliko je udio Cibone u hrvatskoj košarci. 250-300 tisuća eura smo skupili. Polako se počinjem prebacivati u brzinu. Nitko ni 2016. godine Hrvatskoj nitko nije davao nikakve šanse. Plasirali smo se na OI i bili peti.

- Želim objasniti zašto je kampanja nabrijana. Nemamo vremena, moramo reagirati. Prvi krug neka traje deset dana, a uplate su pet i više tisuća eura. Onda ćemo vidjeti kakva je dinamika, hoćemo li odustati ili ići dalje. Ne mogu, ako akcija ne uspije, opteretiti udrugu nalozima. Ako procijenimo da cifra nije zadovoljavajuća, ljudima ćemo vratiti uložen novac.

- Drugi krug će biti od tisuću do pet tisuća, a treći će biti za one koji žele dati 200-300 kuna. Sav taj novac bit će za funkcioniranje klubova, ali ne za dugove jer ćemo razgovarati s vjerovnicima. Činjenica je da su igrači i treneri sada slobodni. Puno pozitivnih vibracija ima oko ovoga. Emocije moraju biti po strani - rekao je Petrović pa otkrio koga će sve zvati za pomoć.

Tko će sve pomoći?

- Prvi bazen su moji prijatelji i treneri Cibone. Aco Petrović, Anzulović, Spahija, Perasović, Mršić, Mulaomerović... Osam od deset ih je bilo trenerom reprezentacije. Cibona je u nas ugradila karijere i živote. Mulaomerović i Mršić su rekli da će uplatiti. To je prvi bazen koji me zanima. Mi smo na temelju Cibone dobili kruh, status i ugodan život. Moramo vratiti onome koji nas je lansirao u orbitu. Drugi bazen su igrači. Zvat ću Chuckyja Atkinsa, nadam se da nije potrošio sav novac. Oni moraju osjetiti što im je Cibona značila u karijeri i prema tome donijeti odluku. Nećemo zvati svakog igrača posebno. Okrenut ću samo jedan broj, a taj će vas iznenaditi. Smatrate li da je hrvatski sport isti s i bez Cibone? Mislim da nije. Neka institucije pomognu, poguraju i spase klub. Tu je i HKS. Isto bih rekao za Zadar i Split.

- Koliko je igrača samo Cibona dala reprezentaciji. Drago mi je da je Franck pokazao, gospodo mi smo 40 godina bili tu i ponovno smo. Ova priča po meni, ako me netko razuvjeri, da se dolazi do spasonosnog rješenja, perfektno. Cibona ide dalje, zatvaramo račun ,vraćamo ljudima lovu. Nisam mogao ostati po strani. Onaj sponzor od milijun ipo eura okrenuo se nogometu. Nismo uspjeli ući i ljudi su ušli u nogomet. Kakav bi novinar bio bez Cibone. Ona je dio svih nas. Za svaku lipu odgovara Aleksandar Petrović. Osobnom, imovinom i računom. Ja nakon ovoga mogu mirnije spavati. Zadnjih 10 dana nismo dobro spavao. Ne bih to htio kvariti populizmom i patetikom. Ako ne uspijemo, sahranit ćemo Cibonu.

Riječ je potom preuzeo odvjetnik Saša Pavličić-Bekić.

- Mogli smo osnovati novi klub. Ali ovo je naš ponos. Znam da će se neki naljutiti, ali za mene je Cibona najveći klub Zagreba. Puno značimo zagrebačkom i europskom sportu. Imali smo savjete dobronamjernih ljudi. Moja supruga nije ni znala da će se dogoditi s ovim uplatama. Ne možemo pustiti Cibonu da ode i zaboravimo sve što smo stvarali. Kada razgovaramo s Acom ili igračima, pitam što su radili za vrijeme utakmice Cibona - Real. Znamo što smo radili cijeli taj dan. Mi, koji smo oko Cibone, apsolutno znamo gdje smo bili taj dan. Ne moramo naglašavati kako je završilo i kako smo se osjećali ili kako smo iduće godine izgubili od Crvene zvezde u polufinalu, kao ni zaboraviti na Kecmanovu tricu. Ma, uspjet ćemo. Svi smo mi Cibona. Želim zagrebački novac u zagrebačkom sportu. Želim novac svih nas. Ako uspijemo i Cibona krene dalje, akcija nije gotova. Treba dolaziti na utakmice, kupovati karte. Ne smijemo stati zbog Mirka Novosela, prijašnje i ove generacije, svih velikana, Dražena Petrovića. Nije osvajanje prvenstva Europe sve. Koliki su kartali belu prije utakmice, dok nisu došli milicajci, pa smo dobili po glavi. Želimo Cibonu kao športsko dioničko društvo, da ne ovisi o gradu.

Koliki je dug, kako ste doznali za to. Kakva je situacija?

- Rekao sam da Cibona duguje debelo preko 30 milijuna kuna i stavljen sam na križ. Revizija je rekla da je 36 milijuna eura dug. Ono što mene zbunjuje, direktor u ostavci Lukić je rekao da je dug 70 milijuna kuna, ali prema vani zbog investitora govore da je 36. Ako se nešto dogodi, revizija ide. Ne mogu odgovoriti na pitanje koliki je dug. Prvih 5,6 mjeseci klub je funkcionirao preko pozajmice. Nije investirano sustavno nešto nego se gomilao dug. Ono što skupimo, ja imam cifru u glavi, ali bit ću taj koji će nametnuti ritam. Neću reći koja je cifra u ovom trenutku, ne želim postavljati letvicu visoku. Znam što je potrebno. Taj svježi kapital treba služiti za tekuće stvari i kupiti godinu dana da se restrukturira klub iz udruge u športsko dioničko društvo. Nemam blage veze koliki je dug, ali rješavat ćemo ga na jedan način. Ako se procijeni da nakon prvog kruga sve ide dalje, taj novac će poslužiti za normalno funkcioniranje kluba.Ja sam podnio kaznenu prijavu zbog kriminala u Ciboni. Još nisam dobio informaciju što je s tom prijavom. Te 2017. godine dug je bio 16,5 milijuna kuna. Događaju se čudne stvari. U pet godina ušlo je 30 milijuna kuna iz grada. Dugovi se ne smanjuju, nego rastu. Kao da je u pitanju Houdini. Revizija se mora napraviti da shvatimo gdje smo. Nemamo vremena čekati i baviti se time.

- rekao je Petrović pa nastavio:

- Teško je objasniti slijed događanja. Cibona ima najpotentniju mladu momčad regije. Kako je moguće da klub tad ostane bez predsjednika i direktora? Kako je moguće ne plaćati igrače i puštati ih bez odštete. Te odgovore ne treba tražiti kod nas. Nemamo puno odgovara, ali revizija se mora napraviti da shvatimo gdje smo. Ako kupimo vrijeme, Cibona ima šanse. Inače ćete pratiti Hermes, Bosco - kazao je.

Potom se uključio Pavličić-Bekić.

- Nadao sam se da će Cibona krenuti uzlazno. Kad nas pitate zašto nismo reagirali u veljači, nismo htjeli biti rušilački faktor. Dolazili smo na utakmice i kupovali karte. Današnja presica je vapaj da smo potonuli. Samo ovako možemo izvući Cibonu. Prošla nas je garnitura blatila jer smo se nadali da će Cibona dobro krenuti. Htjeli smo koheziju.

Petrović je poručio kako će podnijeti kaznenu prijavu protiv aktualnih i bivših čelnika Cibone.

- Situacija je teška. Teško ćemo doći do onih kvota, ali očekujem dolazak kapitalaca i reakciju institucija. Što znači 3-4 milijuna eura? Puno vremena. Ovo što su napravili Franck i Dinamo je to što nam treba. Ovo što je Dinamo napravio je hvalevrijedno. Možda se pojavi investitor i kaže da je stvar riješena. Super, nitko sretniji od nas. Podnijet ćemo kaznenu prijavu zbog nemarnog poslovanja. Cibona je na kraju sezone izgubila barem milijun eura odštete za igrače koji su otišli. To je nemarno djelovanje. Nevjerojatno, to je noćna mora. Što se tiče nas, s Gradom je dobra komunikacija. Ne dogodi li se čudo, s njima ćemo korektno surađivati. Prišao mi je čovjek i rekao da imam njegovih 20 tisuća eura na računu ako mu kažem da nemam veze s postojećom garniturom. I nemam. Razgovarao sam sa svim čimbenicima u Gradu, i s gradonačelnikom. Prođe li prva faza, ne očekujem probleme s Gradom - rekao je Petrović.

Saša Pavličić-Bekić je nastavio.

- Razgovarao sam s predsjednikom. Ovom akcijom na drugačiji način pokušavamo ljude uvjeriti da sami moramo baviti se svojim klubom, a ne čekati Grad, državu... Razgovarat ćemo sa svima, ali načine na koje se netko ponašao doveli su do ove situacije. Klub je imao Brankovića, najpotentnijeg centra, bez ugovora. To se znalo, trebalo se reagirati. Zbog čega se forsirao igrač koji nema ugovor, ne znam.

Cibona je na koljenima. Dug se penje na 40 milijuna kuna, ako se ne pronađe neko rješenje, klubu prijeti stečaj, a u tim okolnostima, nažalost, gašenje hrvatskog ponosa bit će neminovno. Zaposlenici kluba nisu dobili nekoliko plaća, neki igrači dobili su slobodne papire i u potrazi su za novim klubovima, a ostali čekaju i nadaju se opstanku hrvatskog prvaka.

Čelnici pokušavaju spasiti klub odlaska u povijest ulaskom misterioznih investitora o kojima nitko ne zna ništa, a sada se u sve uključio i legendarni Aco Petrović koji je sudjelovao u slavnim šampionskim danima 'vukova', ali danas mora svjedočiti i ovim mučnim danima u kojima Cibona leži na tlu i svi je šutiraju. Bez naznaka spasa.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je kako je Grad voljan izaći Ciboni ususret s otplatom duga, ali ne i raditi ustupke da ostane u dvorani. Račun kluba je blokiran, 21. lipnja nastupit će 60. dan blokade, što automatski znači stečaj, svi igrači i trener slobodno mogu otići, a onih nekolicina koji bi htjeli ostati - nemaju gdje. Ni dvorane, ni trenera, ni uprave s kojom bi potpisali ugovor, ni novca. Niti jamstva da će ga biti.

Najčitaniji članci